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Yaşam Hafta içi marketler kaça kadar açık?
Yaşam

Hafta içi marketler kaça kadar açık?

Marketlerin çalışma saatleri | Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde önemli tedbir kararları alındı. Bu sebeple hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Peki, hafta içi marketler kaçta açılıyor? | Marketler akşam kaça kadar açık? | Hafta içi market çalışma saatleri

Yeniakit Publisher
2020-12-17 09:46:00 -
Hafta içi marketler kaça kadar açık?

Koronavirüs salgınında ekim, kasım aylarında yaşanan tırmanışın ardından ülkemize önemli tedbir kararları alındı. Hafta içi 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ertesi sabah 05.00’te sona eriyor. Cuma akşam 21.00’de başlayan yasak ise pazartesi sabah 05.00’te bitiyor. Vatandaşlar bu sebeple marketlerin saat kaçtan kaça kadar çalıştığını araştırıyor. Peki, marketler kaça kadar açık?

Hafta içi marketler kaça kadar açık? 

Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde tedbirler sıkı bir şekilde uygulanıyor. Sokağa çıkma yasakları sebebiyle marketlerin çalışma saatleri de sınırlandırıldı. Marketler 81 ilde hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Hafta sonları ise marketler 10.00-17.00 saatleri arasında açık bulunuyor.

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