Hafızlık töreninde çektirilen fotoğrafın gelinlik fotoğrafı olduğunu iddia etmişlerdi. Böyle bir şey olabilir mi?

Gelinlik fotoğrafıyla ilgili konuşan kardeşler söz konusu fotoğrafların hafızlık törenlerinde çekildiğini söylediler.

Aile iddiayı yalanladı

İddiaları yalanlayan aile şunları söyledi:

“Ben Birgün gazetesinde haberlere konu olan, mağdur olduğu iddia edilen Hatice Kübra Gümüşel'in abisiyim, ben Fatma Betül Gümüşel’in, Hatice Kübra Gümüşel'in kız kardeşiyim 21 yaşındayım. Ben Ayşe ve Leyla Gümüşel, Hatice Kübra Gümüşel'in kız kardeşiyim 19 yaşındayım. Bizim yaşıtımızdaki kızların hepsi bir tören olduğunda, bir bayramda ya da bir böyle bir ailevi bir tören olduğunda hemen elindeki yerlerde kabarık kabarık elbiseler giyerlerdi.

Bu fotoğraf benim kardeşime ait kız kardeşime ait Ayşe ve Mira'ya ait bu, fotoğraf ise benim 21 yaşında olan kız kardeşime ait. Burada da yine gelinlikli yukarıdan merdivenden aşağıya iniyor, bildiğiniz profesyonel stüdyo çekimi. Evlendi mi bu şimdi? Dediğim gibi yani orada hafızlığa geçiş aşamasında mı, Kur'an-ı Kerim bitirdi diye mi herhangi bir etkinlik.

Halen evlenmedim

Bende 19 yaşındayım ve halen daha evlenmedim, bekârım hiçbiri üstüme de baskı yapmadılar. Böyle bir şey yok, böyle bir şeyin olma ihtimali de yok. Bir anda çok değişmeye başladı ablam. 6 yaşında bir kız nasıl evlendirilebilir ki. Hani bunların hepsi şimdi evli mi? Ya da çocuk mu gelin oldular?

6 yaşındaki bir kız nasıl evlendirilir?

Ben o ailede büyüdüm sadece ben değil eğer ben yalan söylüyorsam kardeşim Ayşe, Mira da o ailede büyüdü abim de o ailede büyüdü. Böyle bir şey olsa neden biz bilmeyelim ki? Neden biz bilmeyelim. Kadın hakları olarak savunuluyor ablam ama benim annem de bir kadın, ben de bir kadının kardeşim de bir kadın. Sonra biz ablamın iddia ettiklerini duyduk ben şok oldum zaten.

Bizim en çok büyük acımız kendimizden ziyade annemize, babamıza Annem bu haberleri medyada duyduğundan beri belki ağzını bir lokum ekmek ya koymuştur ya koymamış. Son olarak şöyle bir şey demek istiyorum.