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Eğitim Hafızlar belgelerine kavuştu
Eğitim

Hafızlar belgelerine kavuştu

Ağrı İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayarak hafız olan öğrencilere hafızlık belgeleri takdim edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 20:32:00 -
Hafızlar belgelerine kavuştu

Ağrı İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrenciler için İl Müftülüğünde "Belge Takdim Töreni" düzenlendi.

Kovid-19 tedbirleri eşliğinde düzenlenen törende hafızlara hitap eden İl Müftüsü Tandoğan Topçu, "Dinimiz hafızlığı yüceltmiş ve hafızları birçok şekilde müjdelemiştir. Bu müjdelere erişmenin ilk basamağı Kur’an-ı Kerim’i ezberlemektir. Sizler bugün hafızlığınızı tamamlayarak ilk basamağı da tamamladınız. Tabi ki Kur'an’ın sadece ezberlenmesiyle yetinmeyerek bundan sonraki hayatınızda her Müslüman gibi sizlerinde yaşantınızı Kur’an’a göre yaşaması gerekmektedir. Rabbim kelamullahı hıfz ettiğiniz gibi sizleri muhafaza etsin, ezberlediğiniz Kur’an-ı Kerim’i ömür boyu unutmamayı ve Kur’an’ın öğretileri doğrultusunda yaşayan kullarından olmayı sizlere ve bizlere nasip eylesin. Hayatınızda başarılar diler, eğitimlerinizin tamamlanmasında vesile olan hocalarımıza ve ailelerinize teşekkür ederim" dedi.

Öğrencileri gayret ve çabalarından dolayı tebrik eden İl Müftüsü Topçu, öğrencilere hafızlık belgelerini ve çeşitli hediyeler takdim etti.

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