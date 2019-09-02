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Hafızayı güçlendirici besinler neler?

Unutkanlığın, salgın bir hastalık gibi yayılmasından dolayı, hafıza güçlendirici besinler araştırılmaya başlandı. Bu sorunun üstesinden gelebilmek ve daha iyi bir hafızaya kavuşmak için tüketilmesi gereken besinleri sizler için derledik. Hafızayı güçlendiren besinler nelerdir? Beyin hücrelerini yenileyen gıdalar nelerdir? İşte detaylar...

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:36
Hafızayı güçlendirici besinler neler?

Günümüzde hemen hepimizin şikâyeti olan unutkanlık özellikle yaşlılığın önemli ve sık karşılaşılan sorunlarından biri olarak karşımıza çıkar. Oysa sık sık şikayet ettiğimiz unutkanlık; normal unutkanlıktan demansa (bunamaya) kadar geniş bir yelpazesi var. Ancak hepsinin ortak noktası, hafıza.

Hafıza sorunlarında şikayetler olduğunda ya da yeni tanı konduğunda günlük hayatta alınacak bazı önlemlerle şikayetler azaltılıp, hastalığın ilerlememesi için önlem alınabilir.

Hafızayı güçlendirici besinler neler?

Yaban mersini

Günlük öğünlerinden birinde kırmızı-maviye dönük orman meyvelerine yer vermek güçlü bir hafızanın yollarını açıyor. Bu renkteki meyvelerin beyinde yeni bağlantı yollarını desteklediği bilinmektedir.

Balık

Omega-3 zengini olan balık, beyin sağlığını korumak ve güçlendirmek için birebirdir. Faydasının görülmesi için mevsiminde ve taze balıklar tüketmek gerekir. 

Balıkların mevsimine dikkat ediyor musunuz? Hangi mevsimde hangi balık yenir?

Ceviz

 Günde 3-4 adet ceviz içi tüketmek unutkanlık ve hafıza kaybına birebir. Aynı zamanda fosfor, kalsiyum, potasyum ve demir açısından zengin bir besindir. Özellikle çocukların zihinsel gelişimi ve oluşumunda oldukça büyük bir işlevi vardır. Günde 2 adet tüketilen ceviz, zihin gelişimini 2 kat artırır.

Yumurta

Vücut için en kaliteli hayvansal protein kaynaklarından biri olan yumurta, beyin hücrelerinin gelişimine yardımcı olmak gibi son derece önemli bir işlev üstleniyor. Besin değerleri sayesinde yeni beyin hücresi üretimine de etki ediyor. Aynı zamanda zihinsel ve nörolojik bozuklukları önlemek amacıyla nörotransmitter dengesini korumaya yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Ananas

Düzenli ve düzeyli tüketildiği takdirde vücut açısından birçok düzenlemeyi tek başına sağlayabilen bir meyvedir. İçerdiği antioksidan, C vitamini, mineraller ve özellikle vücuda su dengesi sağlaması açısından hafızanın canlı tutulmasını sağlar.

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Tam tahıllar

B grubu vitaminler bakımından zengin olan tahıllar, sinir hücrelerinin görevlerini sağlıklı yapmalarını sağlıyor ve sinir iletilerinin düzgün çalışmasında görev alıyorlar. TAm buğday unundan yapılan ekmek buna bir örnek olabilir. Fakat yeterli tüketilmesi gerekir.

Hangi ekmek daha sağlıklı? Ekmeği nasıl tüketmeliyiz?

Yoğurt

Doğal mayalanmış yoğurt, probiyotik deposudur. Bunun yanı sıra içeriğindeki tirozin ile hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur.

Yer fıstığı

Zengin bir niasin kaynağı olan yer fıstığı bu özelliği ile beyin sağlığının korunmasına yardımcı oluyor. Sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunmasının yanı sıra Alzheimer riskini de azaltıyor. Fakat fazla yağ içerdiği ve kalorisi yüksek olduğu için dikkatli tüketilmesi gerekir. Günde 5-8 adet yer fıstığı, zihinsel gelişimi yeterince destekler.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:36
  1. Hafızayı güçlendirici besinler neler?

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