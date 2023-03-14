Hafızayı güçlendiren, beyin dostu bitki: Sonucu görenler inanamadı! Unutkanlığı unutturan çayına bayılacaksınız!

Hafızayı güçlendiren ve beyne iyi gelen Ginkgo Biloba bitkisi hakkında duyduklarınıza çok şaşıracaksınız.

UNUTKANLIĞI UNUTTURAN BİTKİ

Unutkanlığa karşı ginkgo biloba bitkisinin, antioksidan özelliğiyle beyin ve sinir hücrelerinin yapısını stabilize ederek serbest radikallere karşı vücudu savunduğu vurgulandı. Kan dolaşımını iyileştirir. Beyne giden kan akışını destekleyen bitkinin bu özelliğinden dolayı Alzheimer’a iyi geldiği bildirildi.

Gingko biloba, geleneksel Uzakdoğu tıbbının ve kültürünün en önemli bitkilerinden. GİNGKO biloba, dünyanın en çok kullanılan bitkisel ilacıdır. Beyine giden kan dolaşımını arttırarak beyin hücrelerine glukoz ve oksijen iletimini desteklediği ortaya konulmuştur.

Ginkgo biloba yaprağı Alzheimer ve diğer hafıza sorunlarına karşı etkilidir. Ayrıca, özellikle yaşlılarda beyindeki kan akışı azalmasına bağlı olarak görülebilen hafıza kaybı, baş dönmesi, konsantrasyon ve duygu durum bozuklukları gibi rahatsızlıklar için kullanılır. Beyinde düşünmeyle ilgili problemlere neden olabilecek değişikliklere müdahale etmek için bir antioksidan görevi görür. Hafıza ve beyin üzerindeki ginkgo biloba faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da onaylanmaktadır. Beyinde düşünmeyle ilgili problemlere neden olacak değişikliklere müdahale eder. Bir antioksidan görevi görebilir.

Ginkgo biloba nedir?

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Ginkgo bilobanın dinozorlarla aynı dönemi yaşadığı düşünülüyor ve bu ağacın bir benzeri daha yok. Ortalama bin yıl, hatta daha da uzun süre yaşayabilen bu ağaç türü, botanik bilimi içerisinde kendine özgü tek bir grupta inceleniyor. Ginkgo bilobayı ilginç kılan özelliklerinden belki de en şaşırtıcı olanı, bu ağacın yaşayan bir fosil olması. Ginkgo biloba bitkisi Trabzon, İzmir, İstanbul ve Bursa'da bulunan bu ağaç, ılıman iklim şartlarında yetişebilen özelliğe sahip bir bitkidir.

GİNKO BİLOBA ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Ginkgo Biloba çayı; bu özel bitkinin yapraklarından elde edilmektedir. Ginkgo Biloba çayının birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydalar arasında, kalbin korunması, cinsel isteğin arttırılması ve Alzheimer geciktirici yer almaktadır. Baş ağrısı ve migrene iyi gelen Ginkgo Biloba çayı, bunların yanı sıra kan dolaşımını arttırır, depresyona iyi gelir ve Parkinson hastalığına iyi gelmektedir.

GİNKGO BİLOBA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Ginkgo Biloba çayının yapımı oldukça basittir. İsterseniz marketten alınan Ginkgo Biloba bitkisini poşet çay niyetine sıcak suda demlersiniz, isterseniz de Ginkgo Biloba bitkisini alıp evde sıcak suyun içerisinde doğal olarak yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey ise Ginkgo Biloba çayı hazırlanırken demleme süresi en fazla 5 dakika olmalıdır.

Ginkgo bilobayı kısaca, boyları 20 ila 50 metre arasında değişen ve yaprak döken bir ağaç türü olarak tanımlamak mümkün. Yapraklarının damarlı ve yelpaze biçimli olması, bu ağacın en çok öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Çince ismi ginkgo biloba olan ağacın Türkçe isimlendirilmesi ise çeşitli yörelere göre;

Mabet ağacı,

Gümüş kaysı,

Fil kulağı,

Kız saçı ve

Çin yelpaze çamı olarak değişebiliyor.

Gingko biloba faydaları! Diğer...

-Hafıza kaybı

-Alzheimer hastalığı ve diğer bunama tipleri

-Baş dönmesi, kulak çınlaması

-Depresyon

-Şeker hastalığının dolaşım ve sinir sisteminde oluşturduğu hasarlar

-Yaşlanma süresince oluşan damarsal göz hastalıkları

-Kalp krizi ve felç-inme riski ile mücadele

-Diyabetik göz ve sinir hastalıkları

-Beyin gücünü optimumda tutmak, hatırlamayı kolaylaştırmak

Merak edenler için hafızayı güçlendiren diğer besinler ise;

Balık: omega-3 yağ asidi yönünden zengin.

Ceviz, badem, yer fıstığı: özellikle şekli de beyine benzeyen ceviz hem omega-3 yağ asidince hem de E vitamini ve eser elementlerce zengin.

Kırmızı et, tavuk, yoğurt, yumurta: B12 vitamini yönünden zengin.

Daha zinde bir beyin için ilginç beyin egzersizleri

Beyin egzersizleri, beyninizi eğitmek için en sağlıklı yollardan biridir.

-Sık kullanmadığınız elinizle diş fırçalayın.

-Gözlerinizi kapatarak duş alın.

-Sabah aktivitelerinizi değiştirin.

-Bilinen nesneleri baş aşağı çevirin.

-Masada oturulacak yerleri değiştirin.