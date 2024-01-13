Hafızayı fil gibi yapan baharat markette var! Canan Karatay ve İbn-i Sina da önerdi! Çok konuşulacak sözleri
Prof. Dr. Canan Karatay unutkanlığı bitirerek hafızayı kuvvetlendirmek önerdi. Yıllar önce İbni Sina tarafından da önerilen baharatı sağlıklı beslenme için tüketin. Yanlış bazı tutum ve davranışlar sağlığınızı etkileyebilir. Bu tavsiyelere kulak verin bu kür iyi geliyor. Her Yerden sağlık fışkırıyor'
Hafıza insan yaşamı boyunca oldukça önemlidir. Anılardan iş becerilerine varana dek bütün bilgileri hafızamızda saklarız.
O nedenle hafızayı güçlü tutmak çok önemlidir. Prof. Dr. Canan Karatay ile İbni Sina’nın bu konuda çok ciddi tavsiyeleri vardır.
BU 4 BAHARATI EVİNİZDEN EKSİK ETMEYİN
İbni Sina’ya göre beyni güçlendiren baharatların başında biberiye, zencefil, zerdeçal ve hardal geliyor. Bu baharatları tüketenlerin hafızalarının güçlendiği bildirim tarafından da ispat edildi.
Biberiye: Biberiye, zihinsel performansı artırabilir ve bilişsel fonksiyonları destekleyebilir.
Zencefil: Sindirimi kolaylaştıran zencefil hafızayı kuvvetlendirir. Bulanık görmeye iyi gelir ve mideye faydalıdır.
Zerdeçal: Ruh hastalıklarına iyi gelen zerdeçal, nöral yapılı hastalıklara şifadır. Kusmayı durdurur.
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Hardal: Aç karnına tüketilirse zekâyı artırır. Suyu kulak ve diş ağrıları için damla şeklinde kullanılır ve balgamı önler.
BEYNİ UÇURAN SU KÜRÜ
Prof. Dr. Canan Karatay hafızayı güçlendirmek ve tazelemek için ceviz suyunun önemine dikkat çekti. Yeniakit.com.tr sitesinde Canan Karatay’ın tavsiyesine yer verildi.
Ceviz suyu aynı zamanda ileri yaşlarda görülme ihtimali olan unutkanlık ve alzehimer gibi sağlık sorunlarının riskini sıfırlar. Hücreleri yenileyerek beynin hafızasını artırır. Adeta beynin belleğini artırır.
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