Hafızamıza kazınan tarihi bir dönüm noktası: 15 Temmuz

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10’uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Büyükkılıç, mesajında, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi sergilediği tarihi duruşun, demokrasiye, bağımsızlığa ve millî iradeye sahip çıkma kararlılığının en güçlü tezahürlerinden biri olduğunu ifade etti.

15 Temmuz’un yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği gün olmadığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “15 Temmuz, milletimizin devletine, bayrağına ve geleceğine sahip çıkarak tarih yazdığı kutlu bir diriliş ve direniş günüdür. O gece aziz milletimiz, tanklara, silahlara ve ihanet odaklarına karşı imanıyla, cesaretiyle ve sarsılmaz iradesiyle karşı durmuş; Türkiye’nin istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Mesajında 10 yıllık sürece dikkat çeken Büyükkılıç, “Aradan geçen on yıl göstermiştir ki 15 Temmuz, sadece hafızalarda kalan bir tarih değil; birlik ve beraberliğimizi güçlendiren millî bir şuurdur. Milletimizin o gece ortaya koyduğu kararlılık, bugün de Türkiye’nin yarınlarına ışık tutmaya devam etmektedir. 15 Temmuz ruhu; kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve ortak değerlerimizin en güçlü teminatlarından biridir” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletin ortaya koyduğu tarihi duruşun dünya demokrasi tarihine örnek olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Türk milletinin her türlü tehdit ve saldırı karşısında devletine sahip çıkma iradesini açık şekilde ortaya koyduğunu kaydetti.

Kayseri’nin de 15 Temmuz gecesi millî iradenin yanında güçlü bir duruş sergilediğini hatırlatan Büyükkılıç, şehrin demokrasi nöbetlerinde gösterdiği birlik ve beraberliğin hafızalardaki yerini koruduğunu ifade etti.

Başkan Büyükkılıç mesajını şu sözlerle tamamladı: “15 Temmuz’un 10’uncu yıl dönümünde, vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimizin yazdığı bu büyük destan daima hatırlanacak, gelecek nesillere aynı bilinç ve sorumlulukla aktarılacaktır. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. Unutmadık, unutturmayacağız.”

Şehitlerin hatırası için koşacaklar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Erciyes Üniversitesi’nde “Demokrasi ve Milli Birlik Günü Koşusu” düzenleyecek. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde spor yatırımları ve organizasyonlarıyla dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, 2029 Dünya Spor Başkenti unvanını taşıyan Kayseri’de gerçekleştirilecek etkinlikle, 15 Temmuz ruhunu sporun birleştirici gücüyle yaşatmayı hedefliyor. 15 Temmuz 2026 Salı günü saat 09.00’da Erciyes Üniversitesi Marianne Molu Amfisi’nden başlayacak koşuda, şehitlerin aziz hatırası ve gazilerin kahramanlığı anılacak, birlik, beraberlik ve milli irade mesajı verilecek. Katılımın ücretsiz olduğu organizasyona kayıtlar www.kayseriyarimaratonu.com adresi üzerinden yapılabilecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği sportif organizasyonlarla kentte spor kültürünü güçlendirmeyi ve milli-manevi değerleri yaşatan etkinliklerle toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sunmayı sürdürüyor.

15 Temmuz’un anlamı kortlarda yaşatılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 12-65 yaş arasındaki tenis tutkunlarına yönelik “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tenis Turnuvası” düzenleyecek.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde spor yatırımları ve organizasyonlarıyla Türkiye’nin öne çıkan spor şehirlerinden biri olmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, turnuvayla demokrasi, milli irade ile birlik ve beraberlik ruhunu sporun birleştirici gücüyle buluşturmayı amaçlıyor.

2029 Dünya Spor Başkenti unvanını taşıyan Kayseri’de gerçekleştirilecek organizasyonda centilmenlik, dostluk ve fair-play anlayışı ön planda olacak. Farklı yaş gruplarından sporcuların katılacağı turnuva, sportif rekabetin yanı sıra milli birlik ve beraberlik bilincini de pekiştirecek.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, tüm tenis severleri organizasyona davet ederek, “Raketini kap, korttaki yerini al. 15 Temmuz’un ruhunu sporla yaşatıyor, birlik ve beraberliğimizi kortlarda güçlendiriyoruz.” mesajını paylaştı.

Turnuvaya katılmak ve detaylı bilgi almak isteyenler, 0505 583 72 34 numaralı telefondan kayıt yaptırabilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği sportif organizasyonlarla kentte spor kültürünü güçlendirmeyi ve milli-manevi değerleri sporun evrensel diliyle gelecek nesillere aktarmayı sürdürüyor.