Hafızalara kazınan görüntü! 'Albayın ağzını da bağlayın'
15 Temmuz hain darbe girişiminde etkisiz hale getirilen darbeci bir albayın, "Rütbesi uygun kişiler kelepçelerse.. Astsubaya yaptırmayın." şeklindeki hadsiz sözüne, şerefli Türk askleri tarafından verilen, "Albayın ağzını da bağlayın." yeniden gündem oldu.
Yeniakit.com.tr
15 Temmuz hain darbe girişiminde asker üniformaları ile Türk milletine silah doğrultacak kadar insanlıktan çıkan darbeciler, direnişin sonunda sabah saatlerinde birer birer tutuklanmıştı.
'Albayın ağzını da bağlayın'
16 Temmuz 2016 sabahında kaydedilen bir görüntü, hafızalardaki yerini korurken, 15 Temmuz'un 6. yıldönümünde yeniden gündem oldu.
Darbeci bir albay kelepçelenirken, "Rütbesi uygun kişiler kelepçelesinler. Astsubaya yaptırmayın." demişti.
Hain albaya tokat gibi cevap veren şerefli bir asker ise, "Albayın ağzını da bağlayın." ifadelerini kullanmıştı.