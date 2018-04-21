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Hafıza güçlendiren besinler

Yaşınız ilerlemeye başlayınca hafıza da gerilemeye başlar. Eğer ilerleyen yaşlarda unutkanlık ya da unutkanlığa bağlı hastalıklardan muzdarip olmak istemiyorsanız bu besinleri tüketmelisiniz.

21 Nisan 2018 Cumartesi 02:13
Hafıza güçlendiren besinler

Kepekli tahıllar B6 ve B12 vitaminlerini içererek beyni korur.

A, B, B12 ve D vitaminleri bakımından zengin yumurta, beynin hafızayla ilgili bölümünün gelişmesine yardımcı olur

Balık özellikle beyin için son derece gerekli olan omega3 yağını içerir ve beyni korur.

Meyveler içinde özellikle yaban mersini çilek ve böğürtlen beynin hücrelerini korutarak unukanlığı giderir.

Özellikle K vitamini bakımından zengin sebzeler olan brokoli kuş konmaz ve ıspanak beynin yenilenmesine yardımcı olur.

Özellikle bitter çikolata beynin endorfin salgılamasını sağlayarak beyini korur.

Protein bakımından zengin olan süt ve süt ürünleri beynin yenilenmesine yardımcı olur.

Düzenli olarak yeşil çay tüketmek beyni korur.

 

yasemin.com'un haberine göre...

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 02:13
  1. beyin
  2. hafıza güçlendirme

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