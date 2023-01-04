Hafıza bak hizaya gel! Böyle aşağılık kompleksi görülmedi

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesinin hafız yazarı Mehmet Ocaktan, nasıl bir "aşağılık kompleksi"ne sahip olduğunu bir defa daha ortaya koydu. Ocaktan, yine kokuşmuş Batı'yı göklere çıkardığı yazısında, İslam dünyasının ise içler acısı bir halde olduğu tezini işleyerek ağababalarının verdiği vazifeyi ifa etti. Ocaktan, söz konusu yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Hali hazırdaki mevcut tabloya baktığımızda Müslüman dünyanın insan hakları temeline dayalı bir hukuk sistemi oluşturabilmeleri pek mümkün gözükmüyor. (...)

Maalesef (...) gelenekçi çözüm tarzının temsilcileri, geçmiş dönemlerin kendine özgü şartlarında oluşan içtihadları, felsefi ve düşünsel mirası çağdaş verili durumla mukayese ederek herhangi bir ayıklamaya tabi kılmadan ve de çağımıza uygun bir dille yeniden şekillendiremedikleri için yaşadığımız çağa hitap etmeyen bir miras bıraktılar bize.

Kabul etmek gerekiyor ki bu mirasla çağdaş dünyanın gerçeklerini dikkate alan bir yönetim modeli oluşturmanın imkan ve ihtimali bulunmamaktadır. (...)"