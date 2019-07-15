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“Hafıza 15 Temmuz Müzesi” ilk kez görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Hafıza 15 Temmuz Müzesi ilk kez görüntülendi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:33
“Hafıza 15 Temmuz Müzesi” ilk kez görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Hafıza 15 Temmuz Müzesi ilk kez görüntülendi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde açılan müzede şehit Ömer Halisdemir’in özel harekat beresi ve kaması ile şehitlere ait çok sayıda eşya sergileniyor.


Yapımına yaklaşık 1,5 yıl önce başlanan "Hafıza 15 Temmuz" müzesinin yapımı tamamlandı. Müzenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.Müze alanının bin 500 metrekare olduğu belirtilirken, yaklaşık 200 metrekarelik de bir mescit bulunuyor. Müzenin çevresinde ise 11 bin metrekarelik yeşil alan oluşturuldu. Müzede darbe girişimi gecesi gösterilen direniş tüm yönleriyle anlatılıyor. Müzede dev ekranda 15 Temmuz gecesini anlatan belgeselin yanı sıra tankın üzerinden geçtiği otomobil, şehitlerin kişisel eşyaları, Ömer Halisdemir’e ait Özel Harekat beresi ve kaması ile 15 Temmuz gecesi çekilmiş görüntüler yer alıyor. Müzede ayrıca dünya darbeler tarihi, sömürgecilik tarihi ile ilgili bilgi verilecek bölümler de bulunuyor.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:33
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