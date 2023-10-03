Hafız yazarın yeni rezilliği "pes" dedirtti

Ahmet Davutoğlu’nun Karar gazetesinde kalem oynatan hafız yazar Mehmet Ocaktan, yine cibiliyetinin gereğini yerine getirdi. AİHM’nin Türkiye aleyhine verdiği kararların gerçekten “hukuki” olduğu yanılgısına kapılan Ocaktan, “Katranı kaynatsan da olmaz ki şeker…” dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"İktidarın yeni anayasa vaadi yaptığı şu günlerde, Türkiye hukuki zemini tümden kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Bir taraftan Türkiye’yi darbe anayasalarından kurtaracak ‘demokratik anayasa’ masalları anlatırken, bir taraftan da yargı üzerindeki siyaset gölgesini ağırlaştırmak herhalde Türkiye’ye ait bir özellik olsa gerek.

Tam da AİHM’nin Türkiye aleyhine verdiği kararın hemen ertesinde Gezi Parkı davasında Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Can Atalay, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman ve Mine Özerden’e verilen 18’er yıllık cezaların Yargıtay tarafından onanması kelimenin tam anlamıyla talihsiz bir gelişme oldu.

Maalesef Anayasa’ya ve başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) olmak üzere altına imza attığımız uluslararası sözleşmelere ve bu bağlamda oluşan yükümlülükler gereği AİHM kararlarına rağmen bu kararların verilmesi, ne yazık ki Türkiye adına endişe verici bir durum olmuştur.

En vahim olanı da bu kararla birlikte Türkiye’de yargının ‘siyasi bir cezalandırma mekanizması’ olarak işlediği yönünde bir algının oluşmasına yol açacak olmasıdır ki ülke adına esas kaygı verici olan da budur."

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