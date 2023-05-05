Hafız yazardan rezilce çarpıtma! Şu sözlere bakın

Ahmet Davutoğlu’nun medyadaki tetikçilerinden Mehmet Ocaktan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bay bay Kemal ve yanındakiler emri Kandil’deki teröristlerden alıyor, biz de emri Allah’tan alıyoruz" sözlerini çarpıttı.

Erdoğan’ın “Allah’tan başka kimseye kul olmadıkları” yönündeki açıklamasını işine geldiği gibi değerlendiren Ocaktan, "Müslüman dünyaya musallat olan bu kaderci anlayış yüzünden kendilerini doğrudan Allah tarafından tayin edilmiş ‘kayyum’ olarak gören yöneticiler, kelimenin tam anlamıyla Müslüman despotlara dönüşmüşlerdir" herzelerini yumurtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaderci anlayışla şekillenen İslam siyaset geleneğinin bir temsilcisi olarak konuştuğunu kaydeden Ocaktan, "Ancak biliyoruz ki artık yaşadığımız dünyada kader kavramı kullanılarak ve de siyasi olanı dinsel kavramlar içine gizleyerek siyaset yapmak mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

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