Hafız yazardan büyük rezillik! Sende hiç utanma yok mu be

Sivas mazlumları ve 28 Şubat mağdurları ile ilgili tek satır kaleme almayan Karar gazetesinin hafız yazarı Mehmet Ocaktan, iş Osman Kavala ve şürekâsına gelince yine “vicdan”ı hatırladı. “Kızıl Soros” Kavala’nın haksız yere hapiste yattığını ileri süren Ocaktan, işe bir de Müslümanlığı karıştırıp pişkin ifadeler kullandı. Ocaktan, “Sende hiç utanma yok mu be” dedirten yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

“(…) Vicdanlı olmak, hakkaniyetli olmak sizin kitabınızda yazmaz mı?

Ne zaman Müslümanlık bahsi açılsa, Müslümanlığı da dindarlığı da kimseye bırakmazsınız ama hiçbir hukuk kitabında yazmayan hukuksuzluklar yüzünden yıllarca insanların zindanlarda çürümesi sizin yüreğinizi hiç mi sızlatmaz?

Eğer Müslümansanız ki öyle olduğunuzu varsayıyoruz, o zaman Hz. Peygamber’in şu sözleri sizin için bir anlam ifade etmez mi, sizin kalbiniz taştan mıdır? “Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Müslüman kardeşine sahtekârlık yapan, ona zarar veren ve ona hile yapan bizden değildir.” (…)”



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