  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör örgütü PKK "girilemez" diyordu... Mehmetçik başlarına yıktı

Banka iflas ederse paramıza ne olur? Bankada altını, doları, lirası olanlar dikkat... İslam Memiş duyurdu

Bakan Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi

Bakan Soylu duyurdu: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...

Çin'de can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi! Sis zincirleme kazaya neden oldu

Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

Heyet göndermek için harekete geçtiler! Rumları korku sardı

Kremlin sessizliğini bozdu: Ukrayna için "barış planının" ana şartlarını açıkladı! 'Olmazsa olmaz' şartlar

Kızılelma'da müthiş detay! Erdoğan açıkladı
Medya Hafız yazar iyice şaşırdı! Sen ne diyorsun Ocaktan
Medya

Hafız yazar iyice şaşırdı! Sen ne diyorsun Ocaktan

Ahmet Davutoğlu’nun yayın organı Karar’da kalem oynatan Mehmet Ocaktan iyice şaşırdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 10:15:00 -
Hafız yazar iyice şaşırdı! Sen ne diyorsun Ocaktan

Ahmet Davutoğlu’nun yayın organı Karar’da kalem oynatan Mehmet Ocaktan iyice şaşırdı. Denge politikasını çok iyi bir şekilde yürüten ve bu konuda hemen hemen bütün dünyanın takdirini kazanan Türkiye'nin yönünü sadece Batı'ya çevirmesi gerektiğini ima eden hafız yazar Ocaktan, "AK Parti'nin durduğu yeri" sorguladığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarının özellikle son beş yıldaki savrulma hikayesini gördükçe doğrusu fena halde kafam karışıyor ve bazı durumları zihin dünyamda izah etmekte güçlük çekiyorum.

Aslında anlaşılmayacak bir durum yok, cümlenin gelişi böyle bir sonuç ortaya çıkardığı için izah etmekte güçlük çektiğimi söylemek durumunda kaldım o kadar… Herkesin malumu olan bir durum var ki iktidara geldiği ilk günden itibaren Avrupa Birliği çıpasını önemseyen, ABD ile müttefiklik ilişkilerini zenginleştirme hedefine bağlı olan AK Parti, yolun bir yerinde hukuk, özgürlük ve insan hakları gibi temel evrensel değerlerle kan uyuşmazlığı yaşadığı için istikamet değiştirdi ve doğal olarak otokrat bir istikamete savruldu.

Dolayısıyla yeni istikametle birlikte AK Parti sürekli demokratik ülkeleri ve demokratik değerleri küçümseyen, Çin, Rusya ve Türk cumhuriyetleri gibi otokrat ülkelerin faziletlerini anlatmaya özen gösteren bir siyaset dili geliştirdi. Dolayısıyla bugün AK Parti’nin durduğu yer hiç de şaşırtıcı değil.

Her ne kadar yola çıkarken demokrasi, ‘hukukun üstünlüğü’, özgürlük gibi kavramları önceleyen bir siyaset dilini tercih etmiş olsa da bugün artık öyle bir havada değil, tek hayali hesap verilebilirliğin olmadığı, kimsenin hesap soramadığı, yargıya da yasamaya da hükmeden mevcut alaturka sistemi geriye dönülemez bir şekilde tahkim etmek…

(...) Bilelim ki hukuku yok ederek, insanları adalete hasret bırakarak, ekonomik krize çözüm üretemeyince fukaralığa şükretmenin ne büyük bir fazilet olduğunu anlatarak yerli ve milli olamayız."

 

 

 

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ilâ cehenneme

yaşar nuri de hafızdı, ama ilâ cehenneme zümerâ

nihat

yahu bu adama hafız deyip durmayın. hafızlık müessesesini lekeliyorsunuz. bu adam sapkın ve sapık. kendilerini adam zannediyorlar. bunlar esfeles safilin durumdalar. bunlar tam bir çukurlar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23