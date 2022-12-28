Hafız yazar iyice şaşırdı! Sen ne diyorsun Ocaktan

Ahmet Davutoğlu’nun yayın organı Karar’da kalem oynatan Mehmet Ocaktan iyice şaşırdı. Denge politikasını çok iyi bir şekilde yürüten ve bu konuda hemen hemen bütün dünyanın takdirini kazanan Türkiye'nin yönünü sadece Batı'ya çevirmesi gerektiğini ima eden hafız yazar Ocaktan, "AK Parti'nin durduğu yeri" sorguladığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarının özellikle son beş yıldaki savrulma hikayesini gördükçe doğrusu fena halde kafam karışıyor ve bazı durumları zihin dünyamda izah etmekte güçlük çekiyorum.

Aslında anlaşılmayacak bir durum yok, cümlenin gelişi böyle bir sonuç ortaya çıkardığı için izah etmekte güçlük çektiğimi söylemek durumunda kaldım o kadar… Herkesin malumu olan bir durum var ki iktidara geldiği ilk günden itibaren Avrupa Birliği çıpasını önemseyen, ABD ile müttefiklik ilişkilerini zenginleştirme hedefine bağlı olan AK Parti, yolun bir yerinde hukuk, özgürlük ve insan hakları gibi temel evrensel değerlerle kan uyuşmazlığı yaşadığı için istikamet değiştirdi ve doğal olarak otokrat bir istikamete savruldu.

Dolayısıyla yeni istikametle birlikte AK Parti sürekli demokratik ülkeleri ve demokratik değerleri küçümseyen, Çin, Rusya ve Türk cumhuriyetleri gibi otokrat ülkelerin faziletlerini anlatmaya özen gösteren bir siyaset dili geliştirdi. Dolayısıyla bugün AK Parti’nin durduğu yer hiç de şaşırtıcı değil.

Her ne kadar yola çıkarken demokrasi, ‘hukukun üstünlüğü’, özgürlük gibi kavramları önceleyen bir siyaset dilini tercih etmiş olsa da bugün artık öyle bir havada değil, tek hayali hesap verilebilirliğin olmadığı, kimsenin hesap soramadığı, yargıya da yasamaya da hükmeden mevcut alaturka sistemi geriye dönülemez bir şekilde tahkim etmek…

(...) Bilelim ki hukuku yok ederek, insanları adalete hasret bırakarak, ekonomik krize çözüm üretemeyince fukaralığa şükretmenin ne büyük bir fazilet olduğunu anlatarak yerli ve milli olamayız."