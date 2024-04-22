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Tarih Hâfız İsmail Hakki'nin vefatı (Selimiye Camii İmamı)
Tarih

Hâfız İsmail Hakki'nin vefatı (Selimiye Camii İmamı)

Yeniakit Publisher
2024-04-22 05:32:00 - 2024-04-22 06:30:50
Hâfız İsmail Hakki'nin vefatı (Selimiye Camii İmamı)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, eski Selimiye Camii İmamı Hâfız İsmail Hakki'yi hayırla yâd ediyoruz.

Üsküdarlı’dır. Fıstıklı Mektebi’nde Hüseyin Sabrî Efendi’den hıfzını tamamladı. Ayrıca ondan sülüs ve nesih meşkederek icâzet aldığı gibi, bilahâre hocasına damat dahi oldu. Hocasının vasıtasıyla tekemmül için Muhsinzâde Abdullah Bey’e devam ederek, yazdığı bir hilye-i sa’adet ile ondan da icâzet aldı.



Eğitimini tamamladıktan sonra Paşakapısı’ndaki Mülkî Mekteb’e hüsn-i hat muallimi oldu. Cami derslerini tamamlayıp ru’us aldıktan sonra da ilave olarak Selimiye Camii’nin imâm-ı sânîliği de uhdesine tevcih edildi. Nice zaman hizmetin ardından musulâ-yı Süleymaniye pâyesi ile mektebin müdürlüğüne terfi ettiyse de, bundan kısa müddet sonra 1884’de genç denilebilecek bir yaşta olduğu halde vefât etti.



Miskinler Tekkesi civarında, “Şehidlik” tabir olunan mahalde medfundur. Peder-mânend usulüyle görevini devralan oğlu Fehmî Efendi(1871-1942) son dönemin namlı hâfızlarından idi.

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