Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 3 ölü Ordu'nun Çamaş ilçesine bağlı Giden Mahallesi'nde uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Çamaş ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi.



Kaza, sabah saatlerinde Çamaş ilçesine bağlı Giden Mahallesi'nde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen sürücü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, 06 FG 7616 plakalı hafif ticari aracın direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç, uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, hafif ticari araçtaki Sedat Özyurt, Kani Özyurt ve Cemal Kartal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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