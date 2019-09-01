Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı Kırıkkale’de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Yozgat karayolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Kılıçaslan idaresindeki 06 BF 9595 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Kılıçaslan ile yolculardan S.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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