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Yaşam Hafif ticari araç iskeleden denize uçtu
Yaşam

Hafif ticari araç iskeleden denize uçtu

Yeniakit Publisher
2023-09-27 03:39:00 -

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dalgın sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç feribot iskelesinden denize uçtu.

Olay, Eskihisar Mahallesi feribot iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O. (49) hakimiyetindeki 58 HF 922 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü bir anlık dalgınlıkla yolu karıştırdı. Hızla giden hafif ticari araç iskeleden denize uçtu. Can havliyle sürücü aracın içinden yüzerek karaya ulaştı. Hafif ticari araç suya gömülerken, çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.O., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracı denizden kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Kaza anı kamerada

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla seyreden hafif ticari aracın denize uçtuğu görüldü. Ayrıca vatandaşların yardıma koştuğu anlar da kaydedildi.

Kaynak: İHA

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