Hafif içimli bal kabağı çorbasıyla gönüllerde taht kuracaksınız
Bal kabağını genelde tatlılar için kullanıyoruz. Sırf bu yüzden adının başına "bal" ekliyoruz. Fakat bal kabağı sadece tatlılarda değil, tuzlularda da harika bir unsur... Bunun için, sizlere bal kabağı çorbası tarifini derledik ve beğeninize sunuyoruz.22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:39
bal kabağı çorbası vücudunuza karbonhidrat, lif,sodyum, potasyum ve diğer mineralleri sağlar. Bunun yanı sıra her diyeti ve egzersiz rutinini harika bir şekilde tamamlayabilir.
Malzemeler
- 1 kilo bal kabağı
- 1 soğan
- 2 adet havuç
- 1 adet patates
- 1 diş sarımsak
- 7 bardak su
- 1 su bardağı süt
- Krem peynir
- Biber
- Tuz
- Maydanoz
Öncelikle kabakları temizledikten sonra, küp küp kesin. Suyu ve kabakları derin bir tencere içerisine alarak ocağa koyun.
Kaynamaya yakın, patates ve havuçları da küçük küçük doğrayıp, tencereye ilave edin.
Bir tavada sıvıyağ, soğan ve sarımsağı hafif soteledikten sonra çorbaya ekleyin.
Bütün sebzeler yumuşadıktan sonra bir yemek kaşığı kadar krem peyniri ve yavaş yavaş sütü içerisine ilave edin.
Baharatlarını da ekledikten sonra blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin.
Kısık ateşte 5 dakika kadar kaynatıp, dinlenmesi için ağzı kapalı vaziyette bir süre dinlendirin.
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