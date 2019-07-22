Hafif içimli bal kabağı çorbasıyla gönüllerde taht kuracaksınız

bal kabağı çorbası vücudunuza karbonhidrat, lif,sodyum, potasyum ve diğer mineralleri sağlar. Bunun yanı sıra her diyeti ve egzersiz rutinini harika bir şekilde tamamlayabilir.

Malzemeler

1 kilo bal kabağı

1 soğan

2 adet havuç

1 adet patates

1 diş sarımsak

7 bardak su

1 su bardağı süt

Krem peynir

Biber

Tuz

Maydanoz

Öncelikle kabakları temizledikten sonra, küp küp kesin. Suyu ve kabakları derin bir tencere içerisine alarak ocağa koyun.

Kaynamaya yakın, patates ve havuçları da küçük küçük doğrayıp, tencereye ilave edin.

Bir tavada sıvıyağ, soğan ve sarımsağı hafif soteledikten sonra çorbaya ekleyin.

Bütün sebzeler yumuşadıktan sonra bir yemek kaşığı kadar krem peyniri ve yavaş yavaş sütü içerisine ilave edin.

Baharatlarını da ekledikten sonra blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin.

Kısık ateşte 5 dakika kadar kaynatıp, dinlenmesi için ağzı kapalı vaziyette bir süre dinlendirin.