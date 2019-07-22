0553 313 94 23

Hafif içimli bal kabağı çorbasıyla gönüllerde taht kuracaksınız

Bal kabağını genelde tatlılar için kullanıyoruz. Sırf bu yüzden adının başına "bal" ekliyoruz. Fakat bal kabağı sadece tatlılarda değil, tuzlularda da harika bir unsur... Bunun için, sizlere bal kabağı çorbası tarifini derledik ve beğeninize sunuyoruz.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:39
Hafif içimli bal kabağı çorbasıyla gönüllerde taht kuracaksınız

bal kabağı çorbası vücudunuza karbonhidrat, lif,sodyum, potasyum ve diğer mineralleri sağlar. Bunun yanı sıra her diyeti ve egzersiz rutinini harika bir şekilde tamamlayabilir.

Malzemeler

  • 1 kilo bal kabağı
  • 1 soğan
  • 2 adet havuç 
  • 1 adet patates
  • 1 diş sarımsak
  • 7 bardak su 
  • 1 su bardağı süt
  • Krem peynir
  • Biber
  • Tuz
  • Maydanoz

Öncelikle kabakları temizledikten sonra, küp küp kesin. Suyu ve kabakları derin bir tencere içerisine alarak ocağa koyun.

Kaynamaya yakın, patates ve havuçları da küçük küçük doğrayıp, tencereye ilave edin.

Bir tavada sıvıyağ, soğan ve sarımsağı hafif soteledikten sonra çorbaya ekleyin.

Bütün sebzeler yumuşadıktan sonra bir yemek kaşığı kadar krem peyniri ve yavaş yavaş sütü içerisine ilave edin.

Baharatlarını da ekledikten sonra blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin.

Kısık ateşte 5 dakika kadar kaynatıp, dinlenmesi için ağzı kapalı vaziyette bir süre dinlendirin.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:39
  1. çorba
  2. yemek
  3. yemek tarifleri
  4. çorba tarifi
  5. tatlı
  6. balkabağı
  7. sebze
  8. sağlıklı beslenme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçları İstanbul'da
    1. Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçları..
    2. Erciş Belediyesinden 3 cadde açılışı
    3. PYBS İOKBS bursluluk sınav sonuçları..
    4. Bülent Arınç: Büyük hizmetler..
    5. O ilçede alarm verildi! "İlk defa..
    6. Başkan Savaş, Asi Nehri’nde tekne..
    7. Sumbas’ta trafik kazası: 2 yaralı
    8. Boş tüpler faciaya neden oluyordu
    9. Kuveyt Türk konut kredi hesapla Konut..
    10. Tunus'a zorunlu iniş yapan savaş uçağı..
    11. Akıntıya kapılan 6 çocuktan 4'ü..
    12. Ali Eren Demirezen, Amerika’da kıl..
    13. Papa’dan Esad’a mektup
    14. Yurt dışından geldiğini söylediler!..
    15. Cami Tasarımı Fikir Yarışması ödül..
    16. Hangi kuruyemiş daha faydalıdır?..
    17. Topu almak için sulama kanalına giren..
    18. Sökeli Levent Günyıl’dan 5 şarkılık..
    19. FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken..
    20. Şanlıurfa'da silah kaçaklığı operasyonu
    21. 16 yaşındaki Günay'dan 7 gündür haber..
    22. Sural'in öldüğü trafik kazasında..
    23. James Jeffrey’in Ankara temasları
    24. Mardinspor’un eski futbolcusu Hanna..
    25. Ömerli’de ormanlık alanda yangın..
    26. Yeni Malatyaspor yeni transferini..
    27. Ulusal UMKE tatbikatının açılışı..
    28. ABD heyetinin Dışişleri Bakanlığındaki..
    29. ABD ordusu, Afganistan'da Taliban diye..
    30. Hazine alacakları 18,6 milyar lira
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti