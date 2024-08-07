Hadsizliğin bu kadarına pes! Instagram’dan gerginliği zirveye çıkaracak adım

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Meta’nın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Haniye’yle ilgili Instagram’da altı gün önce yayınladığı ‘taziye’ mesajını sildiği belirtildi.

Cuma günü Facebook’ta Diyanet İşleri Başkanlığı sayfasında paylaşılan Şehid İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazı canlı yayınını silen ve hesaba ceza veren Meta yeni bir skandala imza attı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, X hesabından durumu ‘yeni skandal’ olarak niteleyerek “Sadece Şehid Haniye’nin fotoğrafının paylaşılması değil, kendisine taziyede bulunması bile yasak Instagram üzerinden” açıklamasını yaptı.



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