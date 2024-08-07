  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın en zenginleri arasındalar! İşte dünya devlerinin gelirleri

İki sene önce iflas etmişlerdi! Türkiye'nin 75 yıllık holdingi iflastan kurtuldu, herkes şaştı kaldı

İlber Ortaylı'dan, skandal ötesi "masonluk" çıkışı! Yok artık daha neler

Bu yazı sizin için! Sahtekarlığın tescillenmiş hali… Amerikan uşakları iyi okusunlar!

Yılların sorunu tarih olacak! Emlakçılıkta bir dönem sona eriyor

Zebari'den Irak'ın PKK kararına destek! DEM Parti için ne zaman harekete geçilecek?

Melen’den gelen su Sibirya’dan gelen doğalgazı 7’ye katlıyor! Ekrem suyunu çıkardı

Türkiye'den savaş gemisi alacak ülkeye ABD'den skandal ima: Alsanız da kullanamayacaksınız

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan çok önemli Montella kararı!

İnstagram bugün açılacak mı? 'Akşama doğru...'
Teknoloji Hadsizliğin bu kadarına pes! Instagram’dan gerginliği zirveye çıkaracak adım
Teknoloji

Hadsizliğin bu kadarına pes! Instagram’dan gerginliği zirveye çıkaracak adım

Yeniakit Publisher
2024-08-07 14:44:00 -
Hadsizliğin bu kadarına pes! Instagram’dan gerginliği zirveye çıkaracak adım

Hamas Siyasi Büro Şefi Şehit İsmail Haniye’nin vefatından sonra Türkiye’deki Haniye paylaşımlarını sosyal medya platformu İnstagram’dan silen META şirketine tepki olarak Türkiye'de BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde İnstagram erişime kapatıldı. META yetkilileri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında konuyla ilgili görüşmeler devam ederken Instagram'dan gerginliği tırmandıracak bir adım daha atıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Meta’nın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Haniye’yle ilgili Instagram’da altı gün önce yayınladığı ‘taziye’ mesajını sildiği belirtildi.

Cuma günü Facebook’ta Diyanet İşleri Başkanlığı sayfasında paylaşılan Şehid İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazı canlı yayınını silen ve hesaba ceza veren Meta yeni bir skandala imza attı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, X hesabından durumu ‘yeni skandal’ olarak niteleyerek “Sadece Şehid Haniye’nin fotoğrafının paylaşılması değil, kendisine taziyede bulunması bile yasak Instagram üzerinden” açıklamasını yaptı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23