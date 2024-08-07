Hadsizliğin bu kadarına pes! Instagram’dan gerginliği zirveye çıkaracak adım
Hamas Siyasi Büro Şefi Şehit İsmail Haniye’nin vefatından sonra Türkiye’deki Haniye paylaşımlarını sosyal medya platformu İnstagram’dan silen META şirketine tepki olarak Türkiye'de BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde İnstagram erişime kapatıldı. META yetkilileri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında konuyla ilgili görüşmeler devam ederken Instagram'dan gerginliği tırmandıracak bir adım daha atıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Meta’nın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Haniye’yle ilgili Instagram’da altı gün önce yayınladığı ‘taziye’ mesajını sildiği belirtildi.
Cuma günü Facebook’ta Diyanet İşleri Başkanlığı sayfasında paylaşılan Şehid İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazı canlı yayınını silen ve hesaba ceza veren Meta yeni bir skandala imza attı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, X hesabından durumu ‘yeni skandal’ olarak niteleyerek “Sadece Şehid Haniye’nin fotoğrafının paylaşılması değil, kendisine taziyede bulunması bile yasak Instagram üzerinden” açıklamasını yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO