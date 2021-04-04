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Gündem Hadsizliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan tepki: Cevap en net şekilde verilecektir
Gündem

Hadsizliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan tepki: Cevap en net şekilde verilecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 28 Şubat zihniyetli 103 emekli general tarafından imzalanan sözde bildiriye tepki göstererek, gereken cevabın net bir şekilde verileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 04:22:00 -
Hadsizliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan tepki: Cevap en net şekilde verilecektir

103 emekli amiralin sözde bildirisine bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi.

Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, Millet İradesini ve Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetlerine ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar... Haddinizi bilin.

Bu vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmış, millet olarak unutamayacakları bir ders vermiştik. Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir. Göze alabilene, hodri meydan."

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