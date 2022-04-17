Hadsiz Yunan gazetecinin Türkiye provokasyonu elinde patladı

Yunan gazeteci Michail Ignatiou, ABD'de düzenlenen Dışişleri Bakanlığı basın toplantısında Dışişleri Sözcüsü Ned Price'ı provoke etti.

Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırım uygulamamasını şikayet eden Yunan gazeteci, ABD Dışişleri Sözcüsü Price'a "Türkiye gibi ABD ülkelerinin Rusya'ya yaptırımları reddetmesi kabul edilebilir mi? Türkiye hariç diğer müttefikleriniz yaptırımlarınızı takip ediyor. Türkiye gibi ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal etmesi ABD için kabul edilebilir mi?" şeklinde provoke edici bir soru sordu.

Price ise Türkiye'nin krizin çözülmesi yönünde çok önemli bir görev üstlendiğini belirterek şu şekilde cevap verdi:

"Ukrayna halkının desteklenmesi ve Rusya'dan hesap sorulması çabalarına Türkiye önemli katkılarda bulunmuştur. Türkiye bir NATO müttefiğidir. NATO bu konuda çok güçlü açıklamalar yaptı. NATO, çeşitli destek biçimleri konusunda Ukrayna işle çok yakın bir iş birliği içindedir. Türkler ayrıca diplomatik zeminde bir çözüm için Rusları ve Ukraynalıları bir araya getirmeye çalışan çok önemli bir rolü üstlendiler."

"Türkiye'nin yaptırımları ihlal ettiğini düşünmüyorum"

Yunan gazeteci istediği cevabı alamayınca peş peşe sorularla, "Yani Türkiye ile herhangi bir sorun yok öyle mi? Türkiye sizin öncülüğünüzdeki yolu takip etmeyi reddediyor, Rusya'ya yaptırım uygulamıyor. Yani bunu kabul ediyorsunuz. Ve Türkiye bu eylemi ihlal ediyor. Anladığım kadarıyla bunu da kabul ediyor, bunda bir sorun görmüyorsunuz. Haklı mıyım?" diye sorunca Price şunları söyledi:

"Türkiye'nin yaptırımları ihlal ettiğini düşünmüyorum, bilemiyorum. Ama Türkiye önemli katkılarda bulundu. Türkiye yine bir NATO müttefiki ve bu bağlamda Rus saldırganlığına karşı çıktı ve Ukrayna halkını destekleme kampanyasına önemli katkılar sağladı."