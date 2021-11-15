Hadsiz İran, Ilısu Barajı’na da karşı çıktı

Münübe Yılmaz

Türkiye’nin içişlerine müdahale etmeyi alışkanlık haline getiren İran’dan skandal bir çıkış daha geldi. “Acem oyunları”nı aralıksız bir şekilde sürdüren İran’ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Türkiye’nin Ilısu Barajı’nı açmasına tepki gösterdi. Hatipzade, düzenlediği haftalık basın toplantısında “Türkiye’nin kararından diğer ülkeler de etkilenecektir. Su yönetimi hususunda bölgesel değil küresel düşünmek gerekir. Ilısu Barajı’nın açılması sonucu Irak'ın güneyindeki sulak alanlar kurur." ifadelerini kullanarak alakasının olmadığı işlere burnunu soktu.

"Esed'le aramız çok iyi"

İran’ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran ile Suudi Arabistan arasında devam eden müzakere süreciyle ilgili olarak ise "Bu konuda yeni bir gelişme yok. Karşı tarafın ciddiyetini görmeyi bekliyoruz” dedi. İranlı sözcü, İran-Suriye ilişkilerinin eskisi gibi olmadığı yönündeki iddiaları da yalanlayarak, "Bunlar tamamen palavra. Şam’la ilişkilerimiz stratejik düzeyde devam ediyor. İki ülke arasındaki münasebeti herkes biliyor” diye konuştu.