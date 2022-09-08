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Siyaset Hadsiz HDP'liye bak sen! Müslümanları uyaran İşliyen Hoca'yı "hadsizlikle" itham etti
Siyaset

Hadsiz HDP'liye bak sen! Müslümanları uyaran İşliyen Hoca'yı "hadsizlikle" itham etti

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in kadınların giyim kuşamına yönelik İslami uyarılarını TBMM'ye taşıyan HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, İşliyen Hoca'yı, "hadsizlikle" itham etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 23:32:00 -
Hadsiz HDP'liye bak sen! Müslümanları uyaran İşliyen Hoca'yı "hadsizlikle" itham etti

 Yeniakit.com.tr 

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, düğün merasimlerine dikkat çektiği açıklamasında, "Salona bir giriyorum, hanım kardeşlerimiz bana kızmasınlar, sanki giyecek elbise yok, perişan. Allah, camiye girerken örtün, düğün salonuna girerken açıl diye bir emir mi verdi? Babalar, abiler, kocalar; bu konuda eşlerimize, kızlarımıza telkinde bulunmamız, nasihat etmemiz, yönlendirmemiz gerekmiyor mu?" dedikten sonra İslam'da kadının tesettürünü anlattı.

İşliyen'in Müslümanlara yönelik uyarıları PKK sevici HDP tarafından TBMM'ye taşındı.

HDP'li Ersoy haddini aştı

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, TBMM'ye sunduğu soru önergesinde, İşliyen Hoca'nın Müslümanları uyarma görevini "hadsizlik" şeklinde değerlendirerek haddini aştı.

Oya Ersoy, şunları söyledi:

Son yıllarda özellikle dinci-gerici tarikat ve cemaat temsilcilerinden Diyanet görevlilerine kadar çok sayıda kişi, kadınları ve giyim tarzlarını hadlerine düşmediği halde eleştirmişlerdir.

Burhan İşliyen’in sürekli kadınlara yönelik yapmış olduğu bu açıklamalara ilişkin hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Burhan İşliyen’in Diyanet TV de yaptığı konuşma sonrasında RTÜK tarafından herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?

Oya Ersoy, son olarak  eşcinsel sapkınlara verdiği destekle gündeme gelmişti.

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