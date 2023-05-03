Hadsiz Gülşen'e "imam hatip" davasında 10 ay hapis cezası

LGBT'lilere verdiği destekle tepki çeken ve teşhirciliğiyle tanınan şarkıcı Gülşen, imam hatiplilere hakaret ettiği için hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen davada, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gülşen'in “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla yargılandığı davanın dördüncü duruşması, bugün İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Önceki celse sunmuş olduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden savcı, şarkıcı Gülşen’in suçlamaya konu edilen sözleri nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, “halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağıladığı” (TCK 216/2) gerekçesiyle Gülşen’e 10 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gülşen, bir konserde "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" gibi akılalmaz bir ifade kullanmıştı.