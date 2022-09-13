Hadsiz Emin Çölaşan'dan büyük skandal! Sende hiç utanma yok mu be adam?

Millî ve dinî değerlere saldırmaktan bir an bile geri durmayan Emin Çölaşan, yine skandal bir yazıya imza attı. Sözcü'deki köşesinde Osmanlı padişahlarına iğrenç ifadelerle saldıran hadsiz Çölaşan, ruh ikizi Tunç Soyer'e destek vermekten de geri durmadı. Çölaşan, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sevgili okurlarım, adına Osmanlı denilen kavram halen her birimizin kafasında şu veya bu biçimde yerini korumakta.

Özellikle de dinci kesimin ve şimdi iktidar olanların beyninde, zihninde ve her şeyinde yer alıyor.

Onların yayın organlarında izliyoruz…

Osmanlı'ya her gün övgüler düzülüyor.

(…)

Devleti 33 yıl boyunca yöneten, yaşadığı Yıldız sarayından dışarı çıkamayan korkak ve vehimli bir padişah vardı. Hangi yaptıklarını yazmalı bilmiyorum ki!

Rumeli, Doğu Anadolu ve Kıbrıs onun zamanında elimizden çıktı.

Rus ordusu bugünü Yeşilköy'e kadar geldi, orada görkemli bir zafer anıtı inşa etti…

Ve Abdülhamit uzun yıllar beş katlı apartman yüksekliğindeki bu işgal anıtının gölgesinde yaşamaktan hiç utanmadı.

Bu iğrenç anıt sonraki yıllarda iktidara gelen İttihat Terakki yönetimi tarafından bombalanıp yıkıldı.

Var mı ortada bu gerçekleri inkâr edecek bir babayiğit, varsa çıkıp konuşsun!

★★★

Hele sonrasında gelen bir ‘son padişah” var ki, onun günahları affedilir gibi değil.

Vatan işgal edilirken bu hazret sarayında çaresiz oturuyordu.

Hem zavallı, hem de hain.

Yunan ordusu Anadolu ve İzmir'i ele geçirirken Vahdettin olanı biteni sessizce izliyordu.

Neyse ki bazı asker ve sivil yetkililer el koydu da Milli Mücadele başladı. Yoksa sonumuz haraptı.

Peki sonrasında ne oldu?

İstanbul'u işgal eden İngiliz ordusuna sığınan, komutanına “Beni kurtarınız” diye resmi yazı gönderen Vahdettin bir İngiliz zırhlısına bindirildi ve servetiyle birlikte yurt dışına kaçtı!

Bilmeyenler ve bu rezilliğe inanmayanlar için söyleyeyim, zırhlının adı Malaya!

★★★

Tunç Soyer 9 Eylül kutlama töreninde o sözleri söylerken, o günkü Osmanlı yönetiminin acizliğini ve zavallılığını açıklarken Osmanlı devletinin “Gaflet, dalalet ve ihanet” içinde olduğunu vurguluyordu.

Haksız mı, yanlış mı?

Ağzına sağlık."