  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin'den saldırı sinyali

Milyonları ilgilendiren teklif TBMM’ye sunuldu! Birileri düğün-bayram edecek, birileri öfkeden deliye dönecek

ASELSAN'dan dev hamle... Yeni nesil yerli ve milli 'kara kutu' projesi! Hava araçlarına yeni sistem geliyor!

O alçaktan haber var! FETÖ'cü Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur'un küstah davetine cevap verdi

Günledir otların arasında bekliyorlar! Otomobil fiyatlarını yarı yarıya düşürecek formül

Aman dikkat! Banka promosyonu alan herkesin başına gelebilir

Helenistik döneme ait Türkiye'den ilginç keşif! Kızılkule'nin önünde yosunların altından çıktı!

Milyonlarca sürücüye çok büyük şok! En yetkili isim “Maalesef” diyerek üzücü haberi verdi

Meraklı bekleyiş! Yağmur yağmazsa fiyatı fırlayacak

Çanakkale'de tarihi keşif! Kazdıkça fışkırıyor... 1600 yıllık
Dünya Hadsiz çıkış: Erdoğan'a güvenemeyiz satışı hemen durdurulmalı
Dünya

Hadsiz çıkış: Erdoğan'a güvenemeyiz satışı hemen durdurulmalı

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone, sosyal medya hesabından hadsiz bir paylaşımda bulundu. Türkiye'ye yönelik F-16 satış şartlarının kaldırılmasını hedef alan Pallone, "Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını sonlandırmalıyız. Erdoğan'a güvenilemez, bunları başka bir NATO müttefikine karşı kullanabilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 15:53:00 - 2022-10-17 16:00:51
Hadsiz çıkış: Erdoğan'a güvenemeyiz satışı hemen durdurulmalı

Yunanistan'ın Ege ile Doğu Akdeniz'deki maksimalist duruşu ve Türkiye'nin savaş uçaklarına radar kilidi atmasını görmezden gelen ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gerçek dışı söylemlerle tehdit etti.

Amerikan gazetesi New York Times'ın "Seçimler yaklaşıyor, Erdoğan Yunanistan ile ateşi yeniden arttırdı" başlıklı haberini Twitter hesabından paylaşan Pallone, "Erdoğan Yunanistan'a karşı askeri harekat tehdidinde bulunurken, ABD boş duramaz. İşte bu yüzden Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını sonlandırmalıyız. Erdoğan'a güvenilemez, bunları başka bir NATO müttefikine karşı kullanabilir" dedi.

F-16'daki şartlar kaldırılmıştı

11 Ekim 2022'de ABD'li Senatörlerin hazırladığı yasa tasarıları, ABD Savunma Bakanlığı 2023 Bütçe Kanunu'nun (NDAA) Senato versiyonundan çıkarıldı.
Senato NDAA tasarısını tamamladıktan sonra, tasarıyı Temsilciler Meclisi'nin versiyonu ile ortak bir metin haline getirerek, ABD Başkanı Joe Biden'a gönderecek.

Tasarının son halinde de Türkiye'nin F-16 alımını koşullara bağlayan maddelerin çıkarılması bekleniyor.

Yunanistan'dan
Yunanistan'dan "S-300" itirafı: Onların yardımıyla Türk F-16'larından gizledik

Gündem

Yunanistan'dan "S-300" itirafı: Onların yardımıyla Türk F-16'larından gizledik

Türkiye ve ABD arasında kritik F-16 görüşmesi
Türkiye ve ABD arasında kritik F-16 görüşmesi

Gündem

Türkiye ve ABD arasında kritik F-16 görüşmesi

Senato'dan Türkiye adımı: Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemeler çıkarıldı
Senato'dan Türkiye adımı: Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemeler çıkarıldı

Dünya

Senato'dan Türkiye adımı: Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemeler çıkarıldı

ABD'nin F-16 kararı Yunanistan'ı fena sarstı! Miço'yu topa tuttular
ABD'nin F-16 kararı Yunanistan'ı fena sarstı! Miço'yu topa tuttular

Gündem

ABD'nin F-16 kararı Yunanistan'ı fena sarstı! Miço'yu topa tuttular

Hulusi Akar'dan ABD'ye F-16 mesajı: Alternatifler mevcut" target="_blank">
Bakan Hulusi Akar'dan ABD'ye F-16 mesajı: Alternatifler mevcut
Bakan Hulusi Akar'dan ABD'ye F-16 mesajı: Alternatifler mevcut

Gündem

Bakan Hulusi Akar'dan ABD'ye F-16 mesajı: Alternatifler mevcut

ASELSAN'dan yerli teknoloji: Yeni nesil savaş uçakları! Türk F-16'larda kullanılıyor
ASELSAN'dan yerli teknoloji: Yeni nesil savaş uçakları! Türk F-16'larda kullanılıyor

Teknoloji

ASELSAN'dan yerli teknoloji: Yeni nesil savaş uçakları! Türk F-16'larda kullanılıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23