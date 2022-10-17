Hadsiz çıkış: Erdoğan'a güvenemeyiz satışı hemen durdurulmalı
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone, sosyal medya hesabından hadsiz bir paylaşımda bulundu. Türkiye'ye yönelik F-16 satış şartlarının kaldırılmasını hedef alan Pallone, "Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını sonlandırmalıyız. Erdoğan'a güvenilemez, bunları başka bir NATO müttefikine karşı kullanabilir" dedi.
Yunanistan'ın Ege ile Doğu Akdeniz'deki maksimalist duruşu ve Türkiye'nin savaş uçaklarına radar kilidi atmasını görmezden gelen ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gerçek dışı söylemlerle tehdit etti.
Amerikan gazetesi New York Times'ın "Seçimler yaklaşıyor, Erdoğan Yunanistan ile ateşi yeniden arttırdı" başlıklı haberini Twitter hesabından paylaşan Pallone, "Erdoğan Yunanistan'a karşı askeri harekat tehdidinde bulunurken, ABD boş duramaz. İşte bu yüzden Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını sonlandırmalıyız. Erdoğan'a güvenilemez, bunları başka bir NATO müttefikine karşı kullanabilir" dedi.
F-16'daki şartlar kaldırılmıştı
11 Ekim 2022'de ABD'li Senatörlerin hazırladığı yasa tasarıları, ABD Savunma Bakanlığı 2023 Bütçe Kanunu'nun (NDAA) Senato versiyonundan çıkarıldı.
Senato NDAA tasarısını tamamladıktan sonra, tasarıyı Temsilciler Meclisi'nin versiyonu ile ortak bir metin haline getirerek, ABD Başkanı Joe Biden'a gönderecek.
Tasarının son halinde de Türkiye'nin F-16 alımını koşullara bağlayan maddelerin çıkarılması bekleniyor.
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