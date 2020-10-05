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Ekonomi HADO Milli Takım seçmeleri, İsfanbul Tema Park ev sahipliğinde yapıldı
Ekonomi

HADO Milli Takım seçmeleri, İsfanbul Tema Park ev sahipliğinde yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 12:19:47 -
HADO Milli Takım seçmeleri, İsfanbul Tema Park ev sahipliğinde yapıldı

İSTANBUL(AA) - HADO'nun Türk Milli Takım aday kadro seçmeleri, İsfanbul Tema Park ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İsfanbul Tema Park'tan yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim'de Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanı Alper Özdemir'in de katılımıyla 30 aday arasından yapılan seçmelerde HADO Milli Takım kadrosu, Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi hocaları tarafından belirlendi.

Heyecan ve çekişmeli olduğu kadar eğlenceli de geçen müsabakaların ardından milli takıma girmeye hak kazanan oyunculardan kurulan ay yıldızlı takım, 7-8 Kasım 2020'de Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ederek Türkiye'yi temsil edecek.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük ilgi görerek gelişmekte olan HADO, diğer e-sporlardan farklı olarak oyuncularına hareket etme imkanı sağlamasıyla dikkati çekiyor.

Cinsiyet, yaş, boy ve kilo farkı gözetmeksizin en az 2, en fazla 6 kişiyle oynanan, keyifli bir spor olan HADO, "yakan top" ya da "yakar top" olarak da bilinen oyunun artırılmış gerçeklikle oynanan versiyonu olarak tanımlanıyor. HADO, aynı zamanda 6 ülkedeki beden eğitimi derslerinde bir sanal spor branşı olarak da yer alıyor.

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