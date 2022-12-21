Hadlerini iyice aştılar! Türkiye'ye NATO tehdidi

Türkiye'nin uzun yıllar boyunca ABD ve Avrupa'ya sessiz kalmasına alışan Batılılar, şimdi Türkiye'den ses yükselmesini hazmedemiyor. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı Tayfun füzesi çıkışı Alman medyasında yankı buldu. Alman medyası NATO'nun ABD'den sonra en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'yi NATO'yla tehdit etti.

Türkiye ile Yunanistan arasında yıllardır süre gelen Ege sorunu son dönemde tavan yaptı. Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın Ege'de yaptığı pervasızca hareketler her geçen gün gerilimi arttırıyor. Yunanistan'ın silahlandırmamak şartıyla verilen Ege adalarını silahlandırması ve Türkiye'nin bu duruma tepki göstermesi bölgede sinirleri geriyor.

Üst perdeden cevaplar

Yunanistan'la yaşanan gerilim Ağustos ayında komşu ülkenin Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Rus yapımı S-300 hava savunma füzeleriyle radar kilidi atmasıyla zirve yaptı.

Yunanistan'ın yaptığı bu hareket, NATO Angajman Kurallarına göre "düşmanca hareket" olarak sayılıyor. Yani bu durum Yunanistan'ın Türkiye'yi düşman olarak gördüğünü açıkça ifade ediyor. Bu olayın ardından Türkiye Yunanistan'a üst perdeden cevaplar vermeye başladı.

Tayfun Füzesi korkuttu

Savunma sanayinde atılım yaparak silahlarını kendi üreten Türkiye, Yunan'a gereken her cevabı, tüm platformlarda veriyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde test atışı yapılan Tayfun füzesiyle ilgili konuşmasında Yunanistan'a göndermede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tayfun füzesi Yunan'ı ürkütüyor 'Atina'yı vurur' diyor. Vuracak tabi, sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak bir şeyler yapması lazım" şeklinde konuştu.

Alman basınından NATO tehdidi

Türkiye'nin Yunanistan'la yaşadığı bu gerilimler Avrupa tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NATO üyesi Yunanistan'ın, diğer bir NATO üyesi Türkiye'ye tehdit ve S-300 kilidi dahi atmasına ses çıkarmayan AB, Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik sözlerine hemen cevap veriyor.

Almanya'da yayın yapan "Redaktionsnetzwerk Deutschland" gazetesi, Türkiye ile ilgili yaptığı bir haberde açıkça NATO tehdidinde bulundu. Söz konusu gazete, "Erdoğan NATO için bir tehdit haline geliyor" başlıklı haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı, Atina'ya Roket Atmak da Dahil Olmak Üzere Yunanistan'ı Açıkça Tehdit Ediyor. Türkiye Ayrıca Sistematik Olarak Rusya'ya Yönelik Batı Yaptırımlarını Baltalamakta. Erdoğan NATO İçin Giderek Daha Tehlikeli Hale Geliyor" ifadelerini kullandı.

Haber7