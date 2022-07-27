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Gündem Hadise-Mehmet Dinçerler çifti bir haftalık villa kirasına bu rakamı ödedi! Yuh, çüş, ohaaa!
Gündem

Hadise-Mehmet Dinçerler çifti bir haftalık villa kirasına bu rakamı ödedi! Yuh, çüş, ohaaa!

Ahlak dışı eylem ve söylemleriyle tepki toplayan şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde iş insanı Mehmet Dinçerler'le dünya evine girmişti. Eşiyle birlikte sezonu Bodrum'da açan Hadise, Göltürkbükü'nde bir haftalığına ev tuttu. Verdikleri fiyat ise ağızları açık bıraktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 10:12:00 -
Hadise-Mehmet Dinçerler çifti bir haftalık villa kirasına bu rakamı ödedi! Yuh, çüş, ohaaa!

Ahlak dışı eylem ve söylemleriyle tepki toplayan şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde iş insanı Mehmet Dinçerler'le dünya evine girmişti. Eşiyle birlikte sezonu Bodrum'da açan Hadise, Göltürkbükü'nde bir haftalığına ev tuttu. Çiftin, lüks villa için 42 bin euro (yaklaşık 764 bin lira) ödemesi ise ağızları açık bıraktı. 

 

 

 

 

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