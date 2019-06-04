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Hadis ve Ehl-i Sünnet’i inkar edip kadın-erkek karışık namaz kılıyorlar! 114 Hareketi tehlike saçıyor

Liderliğini Edip Yüksel'in yaptığı, Peygamber Efendimizin Hadisleri ile Ehl-i Sünnet'i inkar eden 114 Hareketi adlı grubun İslam'ı tahrip eden faaliyetleri ortaya çıktı. Sözde İslami grubun kadın-erkek karışık namaz kıldığı, kadınların tesettürsüz bir şekilde namaz ibadetini yerine getirdiği ve ABD'de yaşayan grubun lideri Yüksel'in hazırladığı hemen her videosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ortaya çıktı.

04 Haziran 2019 Salı 22:26

 Ali İhsan Ünver  Yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz Kadir Gecesi'nde kadın-erkek karışık namaz kılınan Gaziantep Ulu Camii'nde çekilen görüntüler büyük tepkilere sebep olmuştu. Merkezi İstanbul'da bulunan 144 Hareketi adlı grupta da kadın-erkek karışık namaz kılındığı ve namaz kılan kadınların tesettürsüz olduğu ortaya çıktı. Yeniakit.com.tr, Ehl-i Sünnet'i ve Hadisleri inkar eden 114 Hareketi adlı sözde İslam'i grubu araştırdı.

114 Hareketi'nin Kuruluşu

114 Hareketi adı verilen grubun kurucusu kamuoyunun özellikle 1990'lı yıllardan tanıdığı Edip Yüksel. Yüksel, kendisinin Kur'an-ı Kerim tefsiri noktasında Türkiye Temsilcisi olduğunu iddia ediyor. 114 Hareketi'ni 'Kur'an'da 19 Mucizesi'ni öne süren Mısır doğumlu Reşad Halife'den ilham alarak kurdu. Reşad Halife'nin '19 Mucizesi'n, konu edindiği kitabını okuyan Yüksel, ondan etkilenerek mektupla iletişime geçti ve zamanla Reşad Halife'nin öğrencisi oldu. Halife'nin görüşlerini kendi dini yaşantısına yansıttı. Kadın-erkek karışık namaz kılınabileceği, kadınların tesettürsüz bir şekilde namaz ibadetini yerine getirebileceği gibi görüşleri kabul ettiğini açıklarken, Ehl-i Sünnet'e savaş açarak Hadis inkarcısı oldu. Bu inanışını açıkladıktan sonra babası Molla Sadrettin Yüksel ve ağabeyi şehit Metin Yüksel tarafından öldürülmekle tehdit edildi. Bunun üzerine Reşad Halife tarafından kendisine sağlanan yaşama imkanı ile Amerika'ya kaçtı. Reşad Halife, 31 Ocak 1990 tarihinde ABD'de bıçaklanarak öldürüldü. Edip Yüksel de onun fikirlerini Türkiye'de yaygınlaştırmak isteyerek 114 Haraketi'ni kurdu.

'Merkez İstanbul'da lider ABD'de'

Hareketin merkezi İstanbul'da. Tıpkı Reşad Halife'nin de söylediği gibi kadın-erkek karışık namaz kılarlarken, namaz ibadetini Türkçe dualarla yapıyorlar. Hareket, Ehl-i Sünnet'i inkar ederken tüm hadisleri de yalanlıyor. Amaçlarının yalnızca Kur'an ile İslam'ı yaşamak olduğunu söyleseler de gruptaki kadınlar tesettürsüz bir şekilde namaz kılıyorlar. Yüksel, 114 Hareketi'nin 'İslam'ın yumuşak yüzünü yaygınlaştırmayı amaçladığını' iddia ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler ediyor
"Tayyip'e nasıl 'sayın' diyorsun?"

Hala Amerika'da yaşayan Edip Yüksel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İmam Hatip Okulu'ndan da sınıf arkadaşı. Youtube'dan yayınladığı videolarında sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ediyor. O videolarından birisini de Ramazan Bayramı'ndan hemen önce yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sayın diye hitap eden birisinin görüntüsü üzerine yorum yaparken, "Bu adamın Tayyip'e sayın demesi beni rahatsız etti. Bu adama (Erdoğan) nasıl sayın diyebiliyorsun ki? Ben sayın demem. Şu anda onun için gereken sözü söylemiyorum çünkü videomu izlemekten ve paylaşmaktan korkarlar. Benim yoksa korkum ya da endişem yok." ifadelerini kullandı.

Yüksel, geçmiş yıllarda yayınladığı bir videosunda da plajda bikini ile namaz kılan ve sosyal medyada infiale yol açan kadının görüntüsünü şu sözlerle yorumlamıştı:

"Kadın burada güneşin ışıklarından istifade etmiş. Hiçbir sakıncası yok. Sizin işlediğiniz günahların hiçbirisi kadar da günah değil. Sizin derken; Müftü'nüzü, Diyanet İşleri Başkanı'nızı ve Cumhurbaşkanı'nızı kastediyorum."

114 eski üyesi Yılmaz: Psikolojim bozuldu ve 1 ay hastanede yattım

Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan grubun eski üyesi Ahmet Yılmaz, "Grubun amacı bütün itikadları ve mezhepleri ortadan kaldırmak ve yalnızca Kur'an'a göre yaşamak." diyerek şunları anlattı:

"Edip Yüksel İslam'ı kendi anladığı gibi insanlara anlatıyor. Ağız dolusu küfürlerle Ehl-i Sünnet'e saldırıyorlar. Edip Yüksel'in egolarının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Birçok toplantısına katıldım ama tehlikeli olduğunu gördüm. Edip Yüksel, hadisleri bütünden inkar eden bir insan. Kur'an ile birebir aynı şeyleri söyleyen hadisler de var. Ben bunların içinde kafayı yedim. Aklımı rakamlarla bozdum ve beni hastaneye yatırdılar. Bir ay boyunca psikolojik tedavi gördüm."

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 22:26
  1. İstanbul
  2. Gaziantep
  3. Edip Yüksel
  4. 114 Hareketi

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