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Dini Bilgiler Hadis inkarcılarına İhsan Şenocak Hoca'dan tokat gibi cevap!
Dini Bilgiler

Hadis inkarcılarına İhsan Şenocak Hoca'dan tokat gibi cevap!

Yeniakit Publisher
2024-03-15 07:00:00 -

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca, bugünkü Ramazan sohbetlerinde Hadis inkarcılarına tokat gibi sözlerle cevap verdi.

İhsan Şenocak Hoca, Efendimiz'in (sav) hadis-i şeriflerini inkar edenlere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Hadis inkarcılarının tarikat ve cemaatlere de düşman olduklarını aktaran İhsan Şenocak Hoca, onlara namazlarını nasıl kıldıklarını sordu.

İhsan Şenocak Hoca, sohbetinde şu ifadeleri kullandı:

Hadisleri inkar eden birine "sen namazda Subhaneke’yi okuyor musun, her rekatta 2 defa secde ediyor musun, öğlenin farzını 4 rekat kılıyor musun?" diye sorsan hepsine evet der. Peki bunların hiçbiri Kur’an-ı Kerim’de yok. O halde sen de hadislerle amel ediyorsun desen yine de ıslah olmaz.

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