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Ekonomi

Hadim’de kiraz alım merkezi ihalesi yapıldı

Konya’nın Hadim ilçesinde belediyeye ait kiraz alım merkezindeki dükkanların ihalesi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:51:34 -
Hadim’de kiraz alım merkezi ihalesi yapıldı

Konya’nın Hadim ilçesinde belediyeye ait kiraz alım merkezindeki dükkanların ihalesi yapıldı.


Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen ihalede 20 dükkan ve 1 büfe açık artırma usulü ile kiraya verildi. Hadim Belediye Başkanı ve Komisyon Başkanı Ahmet Hadimioğlu, ihaleye Türkiye’nin en büyük meyve ve sebze ihracatçılarının katıldığını söyledi. İhaleye uluslararası firmaların da ilgi duyduğunu belirten Hadimioğlu, “İlçemizden 45 ülkeye yaklaşık 20 bin ton kiraz ihracatı yapılmaktadır. Üreticilerimiz ve ihracat yapan firmaların daha uygun şartlarda alım-satım yapabilmesi için Çobanağacık mevkisine belediyemizce kiraz alım merkezi yapıldı. Bugün içerisinde 20 dükkan ve büfenin yapıldığı dükkanların ihalesini gerçekleştirdik. İhaleyi alanlara ve üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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