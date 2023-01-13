Hadim Belediyesi iş makinelerini satışa çıkardı
Hadim (Konya) Belediye Başkanlığı, belediyeye ait iş makinelerinin satışı için ihale düzenleyecek.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 3 adet iş makinası (1 adet 2011 model HYUNDAI 210LC- 7A Paletli Ekskavatör robesk, 1 adet 2004 model KOMATSU PC200- 7 paletli ekskavatör, 1 adet 2008 model HİDROMEK HMK 22OLC2 paletli ekskavatör) Belediye Encümeninin 06.01.2023 tarih ve 2 sayılı kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı sunulacak.
İhale 27.01.2023 Cuma günü saat 11.00’da Belediye Encümeni marifeti ile Belediye Encümeni salonunda yapılacaktır. İhale bedeli ihale üzerinde kalan istekli tarafından 10 gün içerisinde peşin olarak ödenecek ve iş makinesi Belediyemiz otoparkından teslim alınacak.
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