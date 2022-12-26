Hadi yine iyisin Mustafa Sarıgül! Böyle yalakalık görülmedi

Türk medyasının "manipülasyon ve dezenformasyon" kralı Rahmi Turan, şimdi de Mustafa Sarıgül'ü altılı masaya yamamak için PR çalışması yaptı. Sarıgül'le gerçekleştirdiği buluşmayı köşesine taşıyan Turan, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı'nın çok etkili bir isim olduğunu iddia edip, altılı masaya çağrıda bulundu.

İşte Turan'ın buram buram reklam kokan Sözcü gazetesindeki o yazısının ilgili bölümü:

"(...) Birkaç gün önce Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile uzun uzun sohbet ettik.

Ne yapıyor, seçim çalışmaları nasıl gidiyor?

Vatandaşın hali nasıl?

Mini toplantımızda Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz ve SÖZCÜ Grubu'nun avukatı İsmail Yılmaz da vardı.

Sohbet sırasında çeşitli sorular sorduk, Sarıgül cevaplandırdı.

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Vatandaşın halinin perişanlık olduğunu belirten Sarıgül, “Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi ‘Altılı Masa' ülkeye demokrasi, huzur ve barış getirmek, tüm milletin kucaklaşmasını sağlamak istiyorsa, kapılarını hiç kimseye, hiçbir partiye kapatmamalı” dedi.

“Koskoca bir ülke, kim olursa olsun, bir kişinin aklına, idrakine, insaf ve merhametine bırakılamaz. Bu nedenle ‘Altılı Masa' Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50+1'i bulmak ve Meclis'te de çoğunluğu sağlamak istiyorsa, çok daha geniş bir seçmen kitlesine erişmek zorundadır. Kamuoyu araştırmalarında partimizin oyu yüzde 2'den aşağıya düşmüyor” diyen Sarıgül sordu:

“Benim partim TDP, neden ittifak dışında tutuluyor?”

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ORC Araştırma'nın, 2023 seçiminde ilk defa oy kullanacak olan ve “Z Kuşağı” denilen gençler arasında yaptığı ankette “Altılı Masa” ortakları DEVA Partisi yüzde 3.1, Gelecek Partisi yüzde 2.2 oranında oy alırken Türkiye Değişim Partisi'nin aldığı oy oranı yüzde 4.2 oldu.

Bu sonuç, Sarıgül'ün partisinin gençlerle iletişim kurmayı başardığını gösteriyor.

Mustafa Sarıgül, Şişli Belediye Başkanlığı sırasında Anadolu illerini sık sık ziyaret ederek oralara yardımlar yapmıştı.

Şimdi bunun karşılığını görüyor, eski yardımlar, gittiği yerlerde ilgi ve sevgi olarak karşısına çıkıyor.

Her hafta 3 kente giden Sarıgül, sokak siyaseti değil, sokakta siyaset yapıyor ve herkesle iyi diyalog kuruyor.

Altılı Masa'nın başta Sarıgül olmak üzere diğer partileri de düşünmesinde yarar var sanırım. Çünkü, yüzde bir, yüzde iki gibi oylar bir araya gelince Türkiye'nin kaderini değiştirir."