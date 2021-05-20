Hadi Özışık'ın görevine son verildi
Sedat Peker'in görüntülü görüşmelerini sosyal medya hesabından ifşa etmesinin ardından Hadi Özışık'ın, tv100'de yorumcu olarak katıldığı programdaki görevine son verildi.
Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in sosyal medya hesabından paylaştığı videoların ardından gündemin ilk sıralarına yerleşen internethaber'in sahibi Hadi Özışık'ın tv100'de yorumcu olarak katıldığı programdaki görevine son verildi.
tv100'de yayınlanan "Sağlı Sollu" programının yorumcularından olan Hadi Özışık'ın programla ilişiği kesildi.
Kararın bu sabah tebliğ edildiği ve Özışık'ın yakın çevresiyle de durumu paylaştığı öğrenildi.
Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan Özışık programdan kendi isteği ile ayrıldığını söyledi ve "Hakkımda soruşturma başlatıldı. Kanalı arayıp soruşturmam sonuçlanana kadar programa ara vermek istediğimi söyledim" ifadelerini kullandı.