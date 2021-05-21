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Gündem Hadi Özışık’ın cemiyet üyeliğine de son verildi
Gündem

Hadi Özışık’ın cemiyet üyeliğine de son verildi

Sedat Peker'in İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık ile yaptığı görüntülü görüşmeyi yayımlamasının ardından Özışık kardeşlerin bazı kanallardan gönderildiği öne sürüldü. Son olarak Hadi Özışık'ın Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeliğinden çıkarıldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 15:25:00 -
Hadi Özışık’ın cemiyet üyeliğine de son verildi

 Yeniakit  Ankara 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 20 Mayıs 2021 günü yaptığı toplantıda Hadi Özışık’ın üyelikten çıkartıldığını duyurdu.

Cemiyet tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Hadi Özışık’ın TGC Tüzüğü’nün ilgili maddeleriyle, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne aykırı davranışları dolayısıyla oy birliğiyle üyelikten çıkarılmasına karar verildi.

TGC Yönetim Kurulu’nun üyelikten çıkarma kararında şu görüşlere yer verildi:

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 20 Mayıs 2021 günü yaptığı toplantıda 3959 sicil numaralı üyesi Hadi Özışık ile ilgili şikayetleri de değerlendirmiştir. Hadi Özışık’ın suç örgütü lideri Sedat Peker ile olan ilişkisini ortaya koyan video kayıtları ve açıklamaları TGC üyeleri tarafından tepkiyle karşılanmış çok sayıda şikayet Cemiyete iletilmiştir. Değerlendirme sonucunda Hadi Özışık’ın şikayete konu olan davranışlarının kamuoyunda görüntülü ve yazılı olarak somut bir biçimde alenileştiği görülmüştür.

Hadi Özışık’ın suç örgütü lideri Sedat Peker ile olan ilişkileri, davranışları, açıklamaları, TGC Tüzüğü’nün Üyelikten Çıkarmayı düzenleyen 11. Maddesi’nin g bendi kapsamında değerlendirilmiştir. Üyemiz Hadi Özışık’ın Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ Tüzüğü’nde belirtilen kuruluş amacıyla ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde belirtilen ilkelerle, bu bildirgede yer alan gazetecinin doğru davranış kuralları, hak ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışlar içinde olduğu tespit edilmiştir.

Tüm bunların sonucunda Tüzüğün 11. Maddesinin g bendi ile Yönetim Kurulu’nun görev yetkilerini düzenleyen 21. Maddesinin g bendine dayanılarak Hadi Özışık’ın oy birliği ile üyelikten çıkarılmasına karar verilmiştir. Hadi Özışık’a üyelikten çıkarılma kararına karşı Tüzük gereği genel kurulda itiraz hakkı olduğu bildirilmiştir.”

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Yorumlar

Slm

Doğru bir karar ama pkk, feto vs her türlü mafya ve terör örgütü ile ilgisi olanlar için de aynı uygulama yapılmalı.
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TAMYOBAZSEMİH

uahuhauahahahubu 
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