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Medya Hadi oradan Karamollaoğlu! Temel fıkrası gibi çıkış
Medya

Hadi oradan Karamollaoğlu! Temel fıkrası gibi çıkış

Mehmet Şeker, "Kılıçdaroğlu, Erdoğan’dan üç puan önde” iddiasını ortaya atan Temel Karamollaoğlu'nu çok fena ti'ye aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 11:14:00 -
Hadi oradan Karamollaoğlu! Temel fıkrası gibi çıkış

Mehmet Şeker, "Kılıçdaroğlu, Erdoğan’dan üç puan önde” iddiasını ortaya atan Temel Karamollaoğlu'nu çok fena ti'ye aldı. Söz konusu çıkışı "en komik Temel fıkrası" olarak nitelendiren Şeker, Yeni Şafak'taki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Karamollaoğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması hâlinde mutlaka kazanacağını düşünenlere “Cahilce bir iddia” çıkışıyla cevap verdi.

İkisinden biri aday olursa, Erdoğan için “Buldozer gibi ezip geçer” yorumunu yaptı ve ekledi:

“Kılıçdaroğlu, Erdoğan’dan üç puan önde.”

*

Fıkra bitti ama biz devam edelim.

Ne de olsa bazı atlar yarıştan sonra da koşmayı bırakmaz.

O mantığı sürdürelim şimdi.

Buldozer örneği hiç kimseye yabancı değil.

Fakat ötesi, hakikaten meçhul.

*

Üstadın dediği gibi:

“Akıl, olmazların zoru içinde.

Üst üste sorular soru içinde…”

O hâlde soralım:

Erdoğan, buldozer gibi ezip geçerse ve Kemal Bey, Erdoğan’dan ilerideyse…

Buldozerden büyük olan nedir, onu da söyleseydi daha iyi olmaz mıydı?

Silindir mi, tank mı?

Gerçek mi, plastik oyuncak mı? (...)"

 

 

 

 

 

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Yorumlar

anadolu kartalı

bu adama gavur derken sebebi işte budur 28 postmodern darbecileri savunan şimdide iman düşmanı kılıçdaryanı savunan böyle tiplere ne denir münafık denir ingiliz karakterli gavur adam.1994 teistanbul büyükşehir belediywe başkanı olmasına karşı çıkanlar işte bu bitli gavurlardır bu zibidilerin kini 90lı yıllara dayanıyor çünkü menfaatleri vardır menfaatleri putudur bu zibidi bitli kafaların reisin milli görüş gömleğini çıkardım derken bu narsist bitli kafaları kastediyordu şimdi kıskançlığından hasedinden kılıçdaroğlunu destekliyor çünkü bu narsist gavur karakterli iblislerin dini putu menfaattir reisin yerinde olsam bu adamın opis suratına yumruğu indiririm kılıçdaroğlu rafızisine hararetledestek veren bu adam müslüman olamaz

yakıcı

bu mollacıyanı seçimden sonra hanki derede tepede arayıp bulacaklar
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