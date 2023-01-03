Hadi oradan Karamollaoğlu! Temel fıkrası gibi çıkış

Mehmet Şeker, "Kılıçdaroğlu, Erdoğan’dan üç puan önde” iddiasını ortaya atan Temel Karamollaoğlu'nu çok fena ti'ye aldı. Söz konusu çıkışı "en komik Temel fıkrası" olarak nitelendiren Şeker, Yeni Şafak'taki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Karamollaoğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması hâlinde mutlaka kazanacağını düşünenlere “Cahilce bir iddia” çıkışıyla cevap verdi.

İkisinden biri aday olursa, Erdoğan için “Buldozer gibi ezip geçer” yorumunu yaptı ve ekledi:

“Kılıçdaroğlu, Erdoğan’dan üç puan önde.”

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Fıkra bitti ama biz devam edelim.

Ne de olsa bazı atlar yarıştan sonra da koşmayı bırakmaz.

O mantığı sürdürelim şimdi.

Buldozer örneği hiç kimseye yabancı değil.

Fakat ötesi, hakikaten meçhul.

*

Üstadın dediği gibi:

“Akıl, olmazların zoru içinde.

Üst üste sorular soru içinde…”

O hâlde soralım:

Erdoğan, buldozer gibi ezip geçerse ve Kemal Bey, Erdoğan’dan ilerideyse…

Buldozerden büyük olan nedir, onu da söyleseydi daha iyi olmaz mıydı?

Silindir mi, tank mı?

Gerçek mi, plastik oyuncak mı? (...)"