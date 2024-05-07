Hadi oradan Deniz Zeyrek, hadi oradan

Sözcü gazetesinin algı operasyonlarında mahir yazarlarından Deniz Zeyrek, yine en iyi bildiği işi yapıp manipülasyona girişti. Tayyip Erdoğan-Özgür Özel görüşmesine tabanın tepki gösterdiğini, ancak bu tepkinin hedefinin Özel değil Erdoğan olduğunu ileri süren Zeyrek, “Hadi oradan” dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Tabanda bu kadar tepki varken Özel’in Erdoğan’la görüşmesi ve bıkmadan usanmadan memleketin gerçek sorunlarını kendisine hatırlatması hem önemlidir hem daha anlamlıdır.

Erdoğan, Özel üzerinden oyun planları yapıyor olabilir.

Erdoğan, Özel üzerinden yeniden kazanmanın stratejisini geliştiriyor da olabilir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ancak böyle bir ihtimal var diye Özel’in Erdoğan’a kapıyı kapatması, çekinme, korkma, baştan yenileceğine inanma gibi anlamlar taşır ki bu da siyasi arenada baştan kaybetmektir.

Özel’in Erdoğan’la görüşmesi, Erdoğan’ın duymak istemeyeceği şeyleri yüzüne söylemesi, yanlışları düzeltmeye zorlaması bir özgüven göstergesidir.

Bu diyalogda psikolojik üstünlük son seçimden birinci çıkan Özel’dedir.

O nedenle Özel’in yapması gereken, tabandaki büyük tepkinin kendisine değil Erdoğan’a yönelik olduğunu görüp, anlayışla karşılayıp, sonuç alıncaya kadar diyaloğa devam etmektir.”