Hadi len oradan! Aleyna Tilki bacaksızına bak sen

Geçtiğimiz gün yatakta iç çamaşırlı pozunu paylaşmaktan çekinmeyen arsız şarkıcı Aleyna Tilki, son pozuna takipçilerinden gelen tepkilere verdiği cevapla pişkinlikte zirve yapmıştı. Tilki, "Son fotomu ‘muhafazakarlık’ adı altında eleştirenler; Hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz" diyerek ahlaksızlığını eleştirenlere tepki göstermişti.

Tilki bir sonraki paylaşımında ise "Ki benim gerçekten temiz bir yerden muhafazakar olanlara saygım derin ve sonsuzdur. Dedelerimiz anneanne babaannelerimiz bize kıymetli şeyler öğretti. Onların ortamında inanın iç çamaşırıyla gezmiyorum. Ama sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim" ifadelerini kullanarak hadsizliğine tüy dikmişti.

Aleyna Tilki, son olarak “Sosyal medyada sosyal deneyler yapıyorum. İki gün önce Billboard’a röportaj veren ilk Türk kadın hatta insan ben oldum. Bu benim için çok heyecanlıydı. Hayallerinin peşinden giden kadınlarla röportaj yapmak istemişler ve beni seçtiler. Benim için çok onur verici bir şeydi. Ertesi gün de fotoğraf paylaştım. Herkes o fotoğrafı konuştu ama kimse Billboard’a verdiğim röportajı, anlattığım şeyleri konuşmadı. Öyle olunca ben de gerçekleri söylemek zorunda kaldım. Algıları benim iç çamaşırım olmasaydı Billboard röportajı hakkında da yorum yaparlardı. Toplumsal bir deney olarak varlığım yani. Doğuştan benim yeteneğim insanların çocuk yanlarıyla kontak kurmam olduğu için psikolog gibiyim. Psikolog değilim ama böyle bir yeteneğim var” herzelerini yumurtlayarak, kendini fasulye gibi nimetten saydığını gözler önüne serdi.