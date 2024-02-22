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Gündem Hadi konuşun da boyunuzun ölçüsünü görelim! Mustafa Kemal şeriatı savunuyor
Gündem

Hadi konuşun da boyunuzun ölçüsünü görelim! Mustafa Kemal şeriatı savunuyor

Yeniakit Publisher
2024-02-22 16:14:00 - 2024-02-22 16:31:22
Hadi konuşun da boyunuzun ölçüsünü görelim! Mustafa Kemal şeriatı savunuyor

Yeni Akit Gazetesi yazarı Mustafa Armağan'ın "Mustafa Kemal Şeriatı savunuyor" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi yazarı Mustafa Armağan "Mustafa Kemal Şeriatı savunuyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Armağan, yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Mustafa Armağan'ın o yazısı:

Ah unutkan Türkiye. Sende hafızadan emare bırakmadılar ki. Hep bugünde yaşıyor, daha doğrusu yaşadığını sanıyorsun. Bir an hatırlıyor ama az sonra ne hatırladığını da unutuyorsun.

Şu garip “Şeriat” tartışması bütün hızıyla devam ederken bir zamanlar kimlerin Şeriatçı olduğunu, Şeriat aleyhine konuşmak bir yana onu basbayağı savunduğunu, hatta Anayasaya bir madde olarak geçirdiğini hatırlamak kimsenin işine gelmiyor tabii.

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Gibilerinden Kemalist tayfanın zikzaklarından bahsetmekle vakit kaybetmeyeceğim. Doğrudan Mustafa Kemal’in 1909 yılından 1921’e kadarki sözlerinde Şeriat nasıl yer bulduğuna yoğunlaşacağım.

Söze kitabın ortasından girelim, Nutuk’tan. 2. cildinde şu satırları okuyoruz:

“Çünkü şer’ (şeriat) demek kanun demektir. Şer’î hükümler demek, kanunî hükümler demekten başka bir şey değildir ve olamaz. Başka türlüsü asrî (çağdaş) hukuk anlayışıyla bağdaşmaz.”

Ey Kemalistler, anladınız mı şeriat ne demekmiş.

Kim diyor bunu? Gazi Mustafa Kemal.

 

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