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Hadi hanımlar mutfağa! 3 dakikada 3 tarif

Hem pratik hem de lezzetli tarifler arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, her biri yalnızca 3’er dakikada yapılacak 3 tarif…

26 Mart 2019 Salı 14:06
Hadi hanımlar mutfağa! 3 dakikada 3 tarif

Kadınlar için günün en önemli sorusu hiç kuşkusuz ‘Bu akşam ne pişirsem’dir. Böyle bir gün yaşıyor ve saatlerinizi mutfağa ayırmak istemiyorsanız, sizlere harika 3 tarif ile geldik. Bu tarifler hem son derece leziz hem de yapılması çok pratik. Şimdiden herkese afiyet olsun. Mutfaktan arta kalan zamanda ise dumanı üstünde tüten buram buram kokan bir kahve eşliğinde kitap okumaya ne derseniz?

 

3 Dakika Poğaçası

 

*2 yumurta (Sarıları üzeri için)

*1 su bardağı yoğurt

*1 kase lor peyniri

*1 çay bardağı sıvıyağ

*Yarım demet dereotu

*Kabartma tozu

*Aldığı kadar un

*1 çay kaşığı tuz

*1 çay kaşığı sirke

Usta ev hanımları için poğaça yapmak son derece kolay. Ancak yeni nesil ev hanımları için birer kabus! Neden mi? Çünkü mayalanması ayrı dert yoğurulması bambaşka bir sorun… İşte, sizde poğaça yapma konusunda kararsızsanız; bu tarif tüm hayal kırıklıklarına ilaç gibi gelecek.

Tüm malzemeleri derin bir kabın içine alıp hızlıca yoğurun, şekil verdikten sonra poğaçalarınızı beklemeden fırına sürebilirsiniz.

 

3 Dakika Keki

 

*1 yumurta

*6 yemek kaşığı süt

*6 yemek kaşığı şeker

*4 yemek kaşığı sıvı yağ

*1 yemek kaşığı kakao

*Yarım paket kabartma tozu

*Yarım paket vanilya

*4 Yemek kaşığı un

 

Kabarmayan keklerin ustaları buraya! Hem bolca kabaran hem de 3 dakikada yapılan şahane bir kek tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Öncelikle şeker ve yumurtayı iyice çırptıktan sonra (şeker eriyene kadar) tüm malzemeleri karışama ekliyoruz. Ardından kek hamurunu kağıt kalıplara eşit şekilde paylaştırıyoruz. Pişirmek içinse artık neredeyse her evde bulunan migrodalga fırını kullanıyoruz. Fırının en yüksek derecesini açıyoruz ve bu ısıda 3 dakika kadar keklerin pişmesi için bekliyoruz. Sizce de çok hızlı değil mi?

 

3 Dakika Böreği

 

*3 adet yufka

*2 su bardağı süt

*3 yumurta

*1 kase peynir

*1 çay bardağı sıvıyağ

*1 paket kabartma tozu

*Yarım demek dereotu

 

Okurken gözlerinize inanamayacaksınız! Sizler de bir türlü leziz börek yapma konusunda başarılı olamıyor her defasında hazır börek alıyorsanız; bu tarifi öğrendikten sonra hayatınız değişecek. Misafirlerinizle bu tarifi paylaşmak ise size kalmış.

Efendim, öncelikle yufkaları didikliyorsunuz. Evet, aynı tavuk gibi! Geniş bir kasenin içinde diğer malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Ardından yufkaları da bu karışıma ilave ediyoruz. Finalinde ise hepsini tepsiye yayıp, fırına veriyoruz.

 

Afiyet olsun.

 

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 14:06
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