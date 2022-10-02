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Medya Hadi git işine be Ahmet Hakan! Sen öyle san koçum
Medya

Hadi git işine be Ahmet Hakan! Sen öyle san koçum

Selahattin Demirtaş'a, 2015 yılında CNN Türk ekranında saz çaldırtıp vatandaşa güzelleyen Ahmet Hakan, aynı Demirtaş'ın PKK saldırısını "kınayamamasını" "büyük bir adım" olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 11:38:00 -
Hadi git işine be Ahmet Hakan! Sen öyle san koçum

Selahattin Demirtaş'a, 2015 yılında CNN Türk ekranında saz çaldırtıp vatandaşa güzelleyen Ahmet Hakan, aynı Demirtaş'ın PKK saldırısını "kınayamamasını" "büyük bir adım" olarak nitelendirdi. Demirtaş'ın PKK'nın "P"sinden bahsetmeden yaptığı açıklamayı "önemli" bulan Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Mersin'deki PKK saldırısını kınadı Selahattin Demirtaş.

Tabii ki PKK demeden...

Tabii ki doğrudan örgütü hedef almadan...

*

Ama bu kadarcık kınaması bile...

PKK’nın hışmına uğramasına neden oldu.

Örgüt, bir açıklama yaparak Demirtaş’a haddini bildirdi.

*

Gözler Demirtaş’a çevrildi.

Demirtaş, altta kalmadı.

*

Yine PKK demeden... Yine örgütü hedef almadan...

Ama kastının PKK olduğunu belli ederek...

Şöyle dedi:

*

“Demokratik siyasette ısrar ve barış politikası, bizim için ilkeseldir. Kimse geri adım atmamızı beklemesin.”

*

Bu nereye kadar gider?

PKK, daha da sert bir karşılık verirse Demirtaş susar mı?

Yoksa diklenmeyi sürdürür mü?

Bir kopuş falan söz konusu olabilir mi?

*

Bilmiyorum.

Ama bu açıklamalar savaşının nereye evrileceğini çok merak ediyorum.

*

Şunu söylemeliyim:

*

Bu iş nereye giderse gitsin...

Demirtaş’ın bu kadarcık diklenmesi bile...

Şiddet karşıtlığı açısından küçük, Demirtaş açısından büyük bir adım."

 

2
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Yorumlar

sukru

Bu saçma polemiğin bir kayıkçı kavgası olduğunu anlamak için prof olmaya gerek yok bence.Hoş bizdeki proflar çok ilkokul mezunlarının düşmeyeceği tlf,dolandırıcılarının tuzağına düşüp servetlerini bu üç kağıtçılara kaptırıyor ya neyse.

bir

DEMİRTAŞ CEZAEVİNDE mi?? Yoksa partidemi?? SUSTURUN artık Katil selahattin Demirtaşı.
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