Haddini bil Mabel Matiz! Skandal klipte iğrenç ima

Son yıllarda artan "eşcinselliği normalleştirme" projesine destek veren isimler tek tek ortaya çıkıyor. Mabel Matiz de bu isimler arasında yer aldığını yeni klibinde aleni bir şekilde gösterdi. Matiz, "cinsiyetsiz yaşam" algısına destek verdi. Milyonların dinlediği ve konserlerine gittiği Matiz, ayrıca klibinde eşcinsel beraberliği normalleştiren temalara yer verdi.

Geçtiğimiz aylarda "Karakol" adlı yeni şarkısına klip çekeceğini duyuran ve önceki günde klibin bir kısmını paylaşan Matiz'in klibindeki korkunç algı dikkatlerden kaçmadı. Tıpkı son yıllarda Marvel ve Disney gibi şirketlerin başlattığı Eşcinselliği normalleştirme çalışmalarına destek verdiğini göstermiş oldu.

Matiz'den önce de Gülşen konserinde bir skandala imza atarak eşcinsel bayrağını açıp destek mesajlarında bulunmuştu.

Matiz, bütün dinlerde yasak olan eşcinselliği desteklediğini gösteren metaforlara aşkı simgeleyen ögeleri seçerek verdi.

Klibin bir kısmında iki erkeğin birbirine yakınlaştığı anda karanfil tutmaları bu durumu kanıtladı. Sosyal medyada klibi izleyen bir çok kişi #mabelmatizhaddinibil etiketiyle Matiz'e tepki gösterdi.

Kaynak: yasemin.com/özel-Fatimatüzzehra Maslak