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Medya Haddini bil be adam! Özdemir İnce, o İslami kavramla dalga geçti
Medya

Haddini bil be adam! Özdemir İnce, o İslami kavramla dalga geçti

Ateist yazar Özdemir İnce, son günlerde artan "kader" tartışmalarına dahil olarak "Yuh" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 11:05:00 -
Haddini bil be adam! Özdemir İnce, o İslami kavramla dalga geçti

Ateist yazar Özdemir İnce, son günlerde artan "kader" tartışmalarına dahil olarak "Yuh" dedirtti. Cumhuriyet gazetesindeki "Kader diye bir şey yoktur" başlıklı sözde yazısında, bilmediği bir konuda ahkâm kesme hadsizliğinde bulunan İnce, özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Eğer kader diye bir şey varsa insan hiçbir eyleminden dolayı sorumlu değildir. Anayasa ve yasalar kader diye bir şey olmadığı için var... Bu nedenle AKP Genel Başkanı R.T. Erdoğan’ın “Kader Planı”na inanması sadece kendisini bağlar. Ayrıca kader varsa neden cezalandıracak sorumlu arıyorsunuz? Kader şeriatın malzemesidir... Sofu insanlar kadere inanmakta özgürdürler ancak eylemleri şeriata göre değil devletin yasalarına göre değerlendirilir. Bu nedenle R.T. Erdoğan’ın sözleri son günlerin moda deyişiyle tipik bir dezenformasyondur. Kader varsa neden dezenformasyon yasasını çıkardınız?

R.T. Erdoğan’ın anlayışına göre, Türkiye’yi yönetmek kaderi ise bu göreve Tanrı tarafından seçilmiştir. O halde artık seçim yapmaya da gerek yoktur."

 

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Yorumlar

Antikemalist Akpartili

Anayasası özünden sözüne kadar laik ve Kemalist olan, yıllarca kadınlara tesettürü bile yasaklayan sistemde yanlış bir şeyler olduğunda suçlu hep aynıdır! İslam ve Müslümanlar. Devlet ve hükümet güzel ve övünülecek bir şeyler yaptığında mesela şehir hastaneleri, İHA, hızlı tren, gemi yaptığında bunlar hep “Cumhuriyetin eseri, M.Kemal’in sayesinde”dir!! Fakat bir yerde mesela maden kazası olduğunda suçlu hiç şaşamaz, İslam, Kadercilik, gericilik!! Bu zevata sorsak, asıl sizin zıkkımlandığınız Rakı yüzünden her sene trafik kazalarına kaç yüz canımızı kurban veriyoruz? Kaç masumun canına mal oluyor içki? Kaç aile yok oluyor senin kutsal içeceğin rakı yüzünden? Daha her gün zıkkımlandığı rakıyı bile bilmeyen zararlarından haberi olmayan kof kafa İslam’ı nereden bilecek? İslam’daki önce tedbir sonra tevekkül anlayışını nasıl kavrayacak? Uhud Svaşı’nın nihayetinde bir yenilgi var. Hangi İslami kaynakta bu yenilgi için “Kader” denilip geçildi? Elbette Kader’di fakat bu sonuca hangi hatalar yüzünden sebep olunduğu tek tek sayıldı, mesela okçuların yerlerini terk etmesi.. ders çıkarıldı. Hendek Savaşı öncesinde neden Peygamerimiz(sav) kaderimizde ne varsa o olur demedi? Neden Medine’nin etrafında günlerce hendek kazılarak önce TEDBİR alındı, sonra Allah’a tevekkül edildi? Neden Mekke feth edilmeden önce hiç kimseye haber vermeden yola çıkıldı? Bazıları Kader konusunu Hz. Peygamber’den daha iyi bildiğini mi sanıyor? Siz tedbir anlamında neler yaptınız ondan bahsedin? Hz. Ömer(ra.) yaptığı hırsızlık için “KADERDE VARMIŞ” diyen kişiye iki defa ceza verdi. Biri hırsızlığına diğeri SUÇU KADERE atmasına. “Ve insan için, kendi gayret ve çabalarının sonuçlarından başka bir şey yoktur!” Necm-39.. “Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah’a göre kolaydır.Bu, kaybettiğinize üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmamanız içindir. “ Hadid-22-23

şüayıp

İnsanlar bilmedikleri konulara girmemeleri gerekir
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