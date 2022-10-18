Haddini bil be adam! Özdemir İnce, o İslami kavramla dalga geçti

Ateist yazar Özdemir İnce, son günlerde artan "kader" tartışmalarına dahil olarak "Yuh" dedirtti. Cumhuriyet gazetesindeki "Kader diye bir şey yoktur" başlıklı sözde yazısında, bilmediği bir konuda ahkâm kesme hadsizliğinde bulunan İnce, özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Eğer kader diye bir şey varsa insan hiçbir eyleminden dolayı sorumlu değildir. Anayasa ve yasalar kader diye bir şey olmadığı için var... Bu nedenle AKP Genel Başkanı R.T. Erdoğan’ın “Kader Planı”na inanması sadece kendisini bağlar. Ayrıca kader varsa neden cezalandıracak sorumlu arıyorsunuz? Kader şeriatın malzemesidir... Sofu insanlar kadere inanmakta özgürdürler ancak eylemleri şeriata göre değil devletin yasalarına göre değerlendirilir. Bu nedenle R.T. Erdoğan’ın sözleri son günlerin moda deyişiyle tipik bir dezenformasyondur. Kader varsa neden dezenformasyon yasasını çıkardınız?

R.T. Erdoğan’ın anlayışına göre, Türkiye’yi yönetmek kaderi ise bu göreve Tanrı tarafından seçilmiştir. O halde artık seçim yapmaya da gerek yoktur."