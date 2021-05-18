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Gündem Haddini aşan Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi
Gündem

Haddini aşan Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Filistin halkına insanlık dışı saldırılarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için ''Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu'' ifadelerini kullandı. Akşener'in bu hadsiz sözleri tepki topladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 15:43:00 -
Haddini aşan Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gazze'de katliam yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a benzetti. Partisinin grup toplantısında konuşma yapan Akşener'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için kullandığı "Gözümüzün önünde kadınlar, çocuklar katlediliyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak için sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" ifadeleri büyük tepkiye yol açtı.

Altun'dan sert tepki

Meral Akşener'in tepki çeken sözlerine ilk yanıt Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir.'' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Altun'un açıklamasının tamamı şu şekilde; "Sayın Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir. Bu benzetmeyi yapanlar aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar. Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir. Yazık."

Ömer Çelik: En şiddetli şekilde kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklama yaparak, "İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Sn. Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın çocuk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netenyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir." dedi.

Numan Kurtulmuş: İzansız sözler

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise "Meral Akşener'i, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği izansız sözleri dolayısı ile şiddetle kınıyoruz. Eğer Akşener, Netanyahu'yu birilerine benzetecekse 'açık işbirliği - gizli ittifak' yaptıkları masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına benzetsin." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

İbrahim Kalın: Akıl ve vicdan tutulması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Meral Akşener'e Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi: "Filistin davasını bir kutsal emanet olarak taşıyan Cumhurbaşkanımızla bebek katili Netanyahu'yu aynı cümlede zikretmek sadece Siyonistleri sevindirir. Bu sakil benzetme siyaset değil bir akıl ve vicdan tutulmasıdır."

Bakan Varank: Yazıklar olsun!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "Filistin'de Erdoğan'a dua eden mazlumların ahı sizi yakar @meral_aksener . Sizin milliyetçiliğiniz kendi ülkesinin liderini azılı bir katille eş tutmak mıdır? Belli ki terör yandaşı partilerle ittifak kurdukça diliniz Kandil'le uyumlu hale geliyor. Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

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