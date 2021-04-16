Haddi aşan Yunan Bakan'a sert tepki: Gasp ettiklerinizin hesabı kapanmadan mavi vatanı konuşuyorsunuz

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Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kanak, 'Türkiye eğer bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse o zaman yaptırımlar gündeme gelecektir' diyerek haddi aşan ifadeler kullanan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a tepki gösterdi. "Ülkemizi ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın görüşmeler bittikten sonra yapılan ortak basın toplantısında giderayak ülkemizi ve asil milletimizi hedef alan tutum ve davranışını kabûl edilemez buluyor ve Yunan Bakanı sergilediği bu tavrından dolayı Türk Dünyası Derneği olarak kınıyoruz." diyen Başkan Kanak, "Kendilerini AB'nin şımarık çocuğu rolünden kurtaramamış bir görüntü vermeye devam etmektedirler. Türk Dünyası Derneği olarak buradan kendilerine sesleniyoruz. Öncelikle, Batı Trakyada ve Yunanistan'ın değişik bölgelerinde yaşayan soydaşlarımız için, uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak Türk kimliğini dahi söylemekten çekinen ve onları yok sayan aymazlıklarınızdan usandık bıktık." ifadelerini kullandı.

'Gasp ettiklerinizin hesabı kapanmadan mavi vatanı konuşuyorsunuz'

Türkiye Cumhuriyeti'nin artık bölgesel değil küresel güç olduğunu söyleyen Başkan Kanak, şöyle konuştu:

"Sanki bizden alacağınız varmış gibi birde gelip Ankara'da hava atmaya kalkıyorsunuz. Ortada bir alacak verecek meselesi varsa, bizim alacaklarımız bakiye olarak hâlâ durmaktadır. Daha düne kadar yüzde yüz Türk toprağı olarak bizlere ait olan (biz bunları sizlerden değil Venediklilerden fethetmiştik) 12 Ada, Girit ve Kıbrıs'ta yaptığınız gaspların hesabı kapanmamışken, bugün kalkıyor karasularını, hava sahasını, mavi vatanı konuşuyorsunuz."

'Türk'ün şefkat ve merhameti sizleri de kucaklamaya yetecektir'

"Karasuları 6 mil olupta, hava sahası 10 mil olan dünyada Yunanistan'dan başka hiç bir ülke bulamazsınız. Uçaklarımız belirlenen 6 mil üzere uçmaya kalktığı zamanda hava sahamız ihlâl ediliyor diye sürekli abilerinize şikâyet ediyorsunuz. Sizlere tavsiyemiz, bildiğiniz gibi bölgesel güç olmaktan çıktık, artık bütün dünyanın kabul ettiği küresel güç konumuna gelen Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle iyi komşuluk ilişkilerinizi geliştiriniz. Size, ne Avrupa Birliğinden ne de başka bir ülkeden zarardan başka fayda gelmez. Ülkenizde huzur ve istikrar istiyorsanız, bırakın artık şu yerli yersiz aymazlıklarınızı da, komşuluk bağlarınızı güçlendirmeye bakın. Göreceksiniz Türk'ün şevkât ve merhameti sizleride kucaklamaya yetecektir."