Haçlıya dost, Müslümana düşmanlar! Ayasofya Camii'nin açılması FETÖ'cüleri kudurttu
FETÖ'nün yayın organı Samanyolu Haber, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasından rahatsız oldu.
yeniakit.com.tr
Ayasofya Camii'nin açılmasının ardından FETÖ'cülerin çoğu rahatsızlıklarını sosyal medya hesaplarından dile getirirken yayın organları da boş durmadı.
Samanyolu Haber, Ayasofya Camii'nin Türkiye'nin tazminat ödemesine neden olduğu iddia edilerek rahatsızlıklarına kulp buldu.
FETÖ yayın organı, müze işletmecisi İsviçreli şirkete Türkiye'nin tazminat ödeyeceğini iddia etti.
Haçlıya dost, Müslümana düşman
Samanyolu Haber, İsrail'i otorite kabul eden Fetullah Gülen'in "Haçlılardan size zarar gelmez. Onlar karınızı kızınıza dokunmazlar" sözlerini hatırlatırken "Haçlıya dost, Müslümana düşmanlar" dedirtti.
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