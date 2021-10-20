Haçlıların Diyanet kini bitmiyor

MÜNÜBE YILMAZ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dünya çapındaki faaliyetleri Haçlıları kudurtmaya devam ediyor… Son olarak Londra merkezli düşünce kuruluşu Policy Exchange, Diyanet’in büyük takdir toplayan çalışmalarından duyduğu rahatsızlığı ortaya koydu.

İngiltere’de hükümet politikalarına etki edecek kadar önemli bir kurum olan Policy Exchange’te Paul Stott tarafından kaleme alınan makalede, Diyanet’e ayrılan bütçe tartışmaya açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Bulgaristan’dan Brezilya’ya kadar pek çok ülkede temsiliciliğe sahip olmasını hazmedemeyerek büyük bir çirkeflik örneği sergileyen Stott, “UNESCO’nun dünya mirası arasında listelediği Ayasofya’nın camiye çevrildiği törende dualar eşliğinde Erdoğan ile birlikte açılış yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, homoseksüelliğin İslam dininde büyük bir günah olduğunu ve çeşitli hastalıklara yol açtığını açıklamıştı” hatırlatmasında bulunarak da aklı sıra Erbaş’ı hedef gösterdi.

Küstah yazar, “Diyanet’in Avrupa’da artan faaliyetleri sonucu siyasi İslam'ı, ayrılıkçılığı ve aşırıcılığı savunmakla suçlanan 7 caminin kapatılmasına karar verildi” sözleriyle de camilerin kapısına kilit vurulmasından duyduğu memnuniyeti gözler önüne serdi.