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Dünya Haçlıların Diyanet kini bitmiyor
Dünya

Haçlıların Diyanet kini bitmiyor

İngiltere’de hükümet politikalarına etki edecek kadar önemli bir kurum olan Policy Exchange’te çıkan makalede, Diyanet İşleri Başkanlığı hedefe konuldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 07:50:00 -
Haçlıların Diyanet kini bitmiyor

 MÜNÜBE YILMAZ 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dünya çapındaki faaliyetleri Haçlıları kudurtmaya devam ediyor… Son olarak Londra merkezli düşünce kuruluşu Policy Exchange, Diyanet’in büyük takdir toplayan çalışmalarından duyduğu rahatsızlığı ortaya koydu.

İngiltere’de hükümet politikalarına etki edecek kadar önemli bir kurum olan Policy Exchange’te Paul Stott tarafından kaleme alınan makalede, Diyanet’e ayrılan bütçe tartışmaya açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Bulgaristan’dan Brezilya’ya kadar pek çok ülkede temsiliciliğe sahip olmasını hazmedemeyerek büyük bir çirkeflik örneği sergileyen Stott, “UNESCO’nun dünya mirası arasında listelediği Ayasofya’nın camiye çevrildiği törende dualar eşliğinde Erdoğan ile birlikte açılış yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, homoseksüelliğin İslam dininde büyük bir günah olduğunu ve çeşitli hastalıklara yol açtığını açıklamıştı” hatırlatmasında bulunarak da aklı sıra Erbaş’ı hedef gösterdi.

Küstah yazar, “Diyanet’in Avrupa’da artan faaliyetleri sonucu siyasi İslam'ı, ayrılıkçılığı ve aşırıcılığı savunmakla suçlanan 7 caminin kapatılmasına karar verildi” sözleriyle de camilerin kapısına kilit vurulmasından duyduğu memnuniyeti gözler önüne serdi.

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Yorumlar

Fetönün mârifetiyle/lobi çalışmalarının sonucu bunlar!!!

Fetö terör örgütü tüm dünyada boş durmuyor; tamâmen meydanı elegeçirmek için! Tüm AB/ABD ülkelerinde önce müslümanların canla başla inşa ettiği tüzel kurumların yönetimlerini kriptoları vasıtasıyla kısmen veya tamâmen ele geçirdi! Kısmen 2000'li yıllardan itibâren sinsi sinsi kendilerinden olmayan müslümanları yok etmiye çalıyorlardıysada; asıl tam gaz 2018'den beride (ÜLKÜCÜLER/DİYÂNET) vb.tüm dini, siyasi, tariki, dernek ve stk'ları AB/ABD aşırılıkla suçlayıp, kötü gösterip yasaklatmak, tüm kurumları tamâmen kendi yönetimlerine geçirmek için ellerinden gelen hıyâneti arkalarına bırakmıyor dini devlet vatanı millet düşmânı hâin fettöşiler!!!
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